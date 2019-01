Allgemein | STAR NEWS

Lady Gaga: Acht Oscar-Nominierungen für ‘A Star Is Born’

Lady Gaga (32) ist als beste Hauptdarstellerin für einen Oscar nominiert.

Jetzt ist es amtlich: 'A Star Is Born' gehört zu den erfolgreichsten Filmen ever. Am heutigen Dienstag [22. Januar] gab die Academy ihre Nominierungen für die Oscar-Verleihung am 24. Februar bekannt und das Musical-Drama geht ins Rennen um acht Goldjungen. Lady Gaga und ihr Kollege Bradley Cooper (44) könnten zur besten Hauptdarstellerin beziehungsweise zum besten Hauptdarsteller ernannt werden. Sam Elliott (74) darf sich Hoffnungen auf den Titel zum besten Nebendarsteller machen, der Streifen an sich könnte zum besten Film ernannt werden. Außerdem winken Erfolge in den Kategorien bestes adaptiertes Drehbuch, bester Song für 'Shallow', beste Kameraführung und bester Sound.

Die wichtigen Nominierungen der Oscars 2019:

Bester Film:

BlacKkKlansman

A Star Is Born

The Favourite

Green Book

Roma

Bohemian Rhapsody

Black Panther

Vice

Beste Hauptdarstellerin:

Glenn Close - The Wife

Melissa McCarthy - Can You Ever Forgive Me?

Lady Gaga - A Star Is Born

Olivia Colman - The Favourite

Yalitza Aparicio - Roma

Bester Hauptdarsteller:

Bradley Cooper - A Star Is Born

Rami Malek - Bohemian Rhapsody

Christian Bale - Vice

Viggo Mortensen - Green Book

Willem Dafoe - At Eternity's Gate

Beste Nebendarstellerin:

Emma Stone - The Favourite

Rachel Weisz - The Favourite

Regina King - If Beale Street Could Talk

Amy Adams - Vice

Marina De Tavira - Roma

Bester Nebendarsteller:

Mahershala Ali - Green Book

Sam Elliott - A Star is Born

Richard E. Grant - Can You Ever Forgive Me?

Adam Driver- BlacKkKlansman

Sam Rockwell - Vice

Beste Regie:

Alfonso Cuaron - Roma

Spike Lee - BlacKkKlansman

Pawel Pawlikowski - Cold War

Yorgos Lanthimos - The Favourite

Adam McKay - Vice

Bestes Original-Drehbuch:

Alfonso Cuaron - Roma

Deborah Davis, Tony McNamara - The Favourite

Nick Vallelonga, Brian Hayes Currie, Peter Farrelly - Green Book

Adam McKay - Vice

Paul Schrader - First Reformed

Bestes adaptiertes Drehbuch:

Barry Jenkins - If Beale Street Could Talk

Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott, Spike Lee - BlackKklansman

Nicole Holofcener, Jeff Whitty - Can You Ever Forgive Me?

Bradley Cooper, Eric Roth, Will Fetters - A Star is Born

Joel and Ethan Coen - The Ballad of Buster Scruggs

Beste Filmmusik:

Black Panther - Ludwig Goransson

BlacKkKlansman - Terence Blanchard

If Beale Street Could Talk - Nicholas Britell

Mary Poppins Returns - Marc Shaiman

Isle of Dogs - Alexandre Desplat

Bester Song:

Shallow - A Star is Born

All the Stars - Black Panther

I'll Fight - RBG

The Place Where Lost Things Go - Mary Poppins Returns

When a Cowboy Trades his Spurs for Wings - The Ballad of Buster Scruggs

Beste Kameraführung:

Never Look Away - Caleb Deschanel

Roma - Alfonso Cuaron

Cold War - Lukasz Zal

A Star is Born - Matty Libatique

The Favourite - Robbie Ryan

Beste Visuelle Effekte:

Christopher Robin

Aufbruch zum Mond

Avengers: Infinity War

Solo: A Star Wars Story

Ready Player One

Bester Filmschnitt:

BlacKkKlansman - Barry Alexander Brown

Bohemian Rhapsody - John Ottman

The Favourite - Yorgos Mavropsaridis

Green Book - Patrick J. Don Vito

Vice - Hank Corwin

Bester Sound:

Black Panther

A Star is Born

Bohemian Rhapsody

Aufbruch zum Mond

Roma

