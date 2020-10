Allgemein | STAR NEWS

Lachen oder gruseln: Judith Rakers zeigt ihr seltsamstes Fan-Geschenk

DE German Stars - Als Journalistin und 'Tagesschau'-Sprecherin sollte Judith Rakers (44) nichts Menschliches mehr fremd sein, aber bei einem Präsent, das kürzlich mit ihrer Fanpost ankam, wusste sie nicht, ob sie lachen und erschaudern sollte.

Coronaschutz à la Judith Rakers

Ein Mund-Nasen-Schutz aus Stoff, wie ihn während der Coronapandemie wohl jeder in vielfältiger Ausführung im Haus und in der Tasche hat, ist definitiv ein Fan-Geschenk mit einem tagesaktuellen Bezug. Aber dann hatte der Absender auch noch Judiths fröhlich lächelndes Gesicht auf die Maske drucken lassen. Sicher ein ganz spezieller Effekt, besonders, wenn die Maske von Judith Rakers selbst getragen wird. Auf Instagram zeigte sie die Maske ihren Followern und schrieb: "Ich dachte, ich hätte in Sachen Maske schon alles gesehen. Bis ich die Zuschauerpost öffnete... Danke an den kreativen Absender für diese Corona-konforme Aufmerksamkeit."

Endlich so schön wie Judith

Auf so ein Präsent muss man erstmal kommen, und so gab es reichlich humorvolle Kommentare und von Kollegin Nazan Eckes jede Menge Tränen lachender Emojis. Ein Follower schreibt: "Mit der Maske würde ich ja mal richtig gut aussehen" – vielleicht sind solche Promi-Masken ja tatsächlich noch eine Marktlücke. RTL-Moderator Marco Schreyl scheint jedenfalls glatt ein bisschen neidisch zu sein, schreibt er doch in seinem Kommentar: "sehr cool!!!!!" Auch Boxer Axel Schulz kann sich für die Idee begeistert und schickt ein augenzwinkerndes "Her damit!" in Judiths Instagram-Account. Wie schön, wenn man über Corona auch mal lachen kann.