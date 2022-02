Allgemein | STAR NEWS

Judith Rakers: Bei ihr kräht ein besonderer Hahn

DE Deutsche Promis - Moderatorin Judith Rakers (46) gratulierte in einem rührenden Brief ihren ehemaligen Kollegen Jan Hofer (70) zum runden Geburtstag und erzählte dabei, welche Ehre sie ihm zukommen ließ.

"Ein graues Prachtexemplar"

Die '3 nach 9'-Talkmasterin, die von dem ehemaligen 'Tagesschau'-Sprecher entdeckt wurde, plauderte in einem Geburtstagsgruß per 'Bild' aus, dass ihr Kollege immer zu denen gehören würde, die bei Partys am längsten aushalten würden. "Du bist der fröhlichste, agilste und neugierigste 70-Jährige, den ich kenne", schwämte die gebürtige Paderbornerin und offenbarte: "Und ich bin sehr froh, dass ich meinen zweiten Hahn nach Dir benennen durfte. 'Hofer' ist ein graues Prachtexemplar. Wie Du auch!"

Judith Rakers ist ein absoluter Hühnerfan

Dass Judith Rakers absoluter Hühnerfan ist, konnte man erahnen, als sie im vergangenen Jahr ihr Buch 'Homefarming - Selbstversorgung ohne grünen Daumen' veröffentlichte. Darin berichtete die Nachrichtensprecherin darüber, wie sie ganz von allein zur Selbstversorgerin wurde - und auch die Liebe zu den Hühnern entdeckte. "Ich wollte ursprünglich nur vier weibliche Hühner, die den bereits von den Vorbesitzern gebauten Hühnerstall auf meinem Grundstück beleben sollten", erzählte die "Hühnermami" im Gespräch mit 'emotion'. "Dann wurde mir vom Züchter ein Hahn aufgequatscht, der die Hühner beschützen sollte."

Es kam, wie es kommen musste - Küken wurden geboren. Hähne wurden dazu geholt wie der besagte Hofer, und so kann die beliebte TV-Frau über eine stolze Schar blicken, über deren Abenteuer sie ihre Fangemeinde auf Instagram auf dem Laufenden hält. Eines ist auch klar - Angst müssen die gefiederten Freund*innen nicht vor ihrer Besitzerin haben: "Vierzig Minuten, nachdem die Hühner bei mir eingezogen waren, wusste ich: Ich kann sie niemals essen." Judith Rakers will aber nicht ausschließen, dass eines ihrer Lieblinge bei ihren Freund*innen nicht doch mal im Kochtopf landet - Hofer ist hoffentlich davon ausgeschlossen.

Bild: Christoph Soeder/picture-alliance/Cover Images