“Küken gerettet!” Warum sich Judith Rakers klatschnass auf Social Media meldete

DE Deutsche Promis - Normalerweise sehen wir Judith Rakers (47) in der 'Tagesschau', wo sie makellos angezogen und mit gut sitzendem Make-Up die Nachrichten präsentiert. Doch wer der Journalistin auf Instagram folgt, kennt bereits eine andere Seite von ihr.

Vom Nachrichten-Studio auf den Bauernhof

Dort gibt die Nachrichtenfrau nämlich Tipps für den Gemüseanbau und die Tierhaltung zuhause. Sie weiß, wovon sie spricht, denn sie lebt vor den Toren Hamburgs auf einem Bauernhof, hält Hühner und Pferde. Das ist mittlerweile ein wenig mehr als nur ein Hobby. Die Journalistin hat mit 'Homefarming: Selbstversorgung ohne grünen Daumen' ihre Erfahrungen vor drei Jahren sogar in einem Buch zusammengefasst, um auch anderen unerfahrenen Gärtner*innen mit ihren Tipps Mut zu machen. Doch was sich jetzt auf ihrem Hof ereignete, dürfte einigen das Thema weniger schmackhaft machen. Denn nach einem Unwetter mit Hagel und Regenmassen meldete sie sich klatschnass mit verschmiertem Gesicht auf Instagram.

Judith Rakers packt an

"Ich habe gerade die Küken gerettet!" erzählte Judith Rakers. "Weil die noch draußen im Gluckenstall waren und das Wasser von unten hochgedrückt hat. Das Pferd ist auch hier. Es hat gehagelt, da sind wir fast umgekippt!" Dramatische Stunden, die sie ganz allein bewältigen musste. Doch das macht ihr nichts aus, wie sie schon 'Bild am Sonntag' berichtete: "Ich bin kein ängstlicher Mensch. Wenn ich Geräusche höre, sehe ich nach, was da los ist, anstatt mich unter der Decke zu verstecken." Schließlich wissen wir alle: Auf Regen folgt Sonnenschein, und so teilte der TV-Star ein Foto auf Instagram, auf dem er mit einem Glas Wein zu sehen ist. "Ich stoße nun in Gedanken an mit allen, die Tiere retten, Bäume wegräumen oder Feuerwehreinsätze fahren mussten." Und noch eine Belohnung gönnte sie sich: Judith Rakers schmierte sich ein dickes Nutellabrot.

