Allgemein | STAR NEWS

“Kurz davor, eine Grenze zu überschreiten”: Lena Meyer-Landrut, weiß, wann Schluss ist

DE Deutsche Promis - Es passiert ohnehin nicht oft, dass Lena Meyer-Landrut (32) offizielle Interviews gibt. Ein Gespräch mit der Sängerin ('Satellit') über ihr Privatleben hat daher ganz besonderen Seltenheitswert. Gegenüber dem Radiosender RPR1 packte der Star so richtig aus.

Die junge Generation hat's verstanden

Unter anderem sprach Lena über den Stress, den der Alltag mit sich bringt. "Dieses doofe Wort Self-Care, was so negativ behaftet ist, ist einfach total wichtig. Dieser gesunde Egoismus, den man lernen muss zu leben, sorgt dafür, dass man einfach mehr Kraft und mehr Power hat und nicht ständig das Burn-out-Gefühl über sich schweben hat." Ihr sei jedoch klar, dass nicht jeder Mensch die Gelegenheit dazu habe, doch sie beobachte bei der jüngeren Generation mehr Verständnis für dieses Thema. Während des Gesprächs gestand die Musikerin auch, dass sie schon am Vortag ununterbrochen auf den Beinen war — und schließlich einen Termin absagen musste. "Ich bin ehrlich zu euch, ich könnte kommen, aber ich bin kurz davor, eine Grenze zu überschreiten”, schrieb sie.

Lena Meyer-Landrut ist vorsichtig mit Social Media

Diese Art von Self-Care musste Lena Meyer-Landrut auch erst lernen, zumal sie auch nicht künstlich nachhilft, wenn sie müde wird: "Ich nehme keine Drogen, die mich hochpushen. Ich bin nüchtern, aber mein Körpergefühl sagt dann einfach Stopp." Zu den Strategien der einstigen ESC-Gewinnerin gehört auch ein gesunder Umgang mit Social Media.

"Ich spüre immer mehr, dass ich nicht mehr klarkomme mit zu vielen Informationen und Reizen", erzählte Lena der Deutschen Presse-Agentur im letzten Jahr. Die Erholungsphasen, die sie bräuchte, würden immer länger. "Das kann am Alter liegen oder an den rasanten Entwicklungen auf der Welt." Ganz von Social Media trennen mag sie sich aber nicht. "Ich habe es noch nicht übers Herz gebracht, WhatsApp und Instagram zu löschen" gestand Lena Meyer-Landrut.

Bild: Famous/ACE Pictures/INSTARimages.com