Krebsdiagnose seiner Frau Patrice: Daniel Aminati macht sich Mut

DE Deutsche Promis - Moderator Daniel Aminati (49) und seine Frau Patrice (29) hatten auf Instagram der Welt von der niederschmetternden Hautkrebs-Diagnose der jungen Frau erzählt. Der schwarze Hautkrebs habe schon Metastasen gestreut.

Optimistisch bleiben

Wie geht man mit so einer Diagnose um? Die beiden geben zu, dass es natürlich ein großer Schock war und sie alles versuchen, trotz verständlicher Panik die Ruhe zu bewahren. "Ängste sind in manchen Momenten ganz gut, denn sie schützen uns, lassen uns wachsam sein, aber in diesem Fall wäre es ein falsches Signal", erklärte der 'taff'-Moderator im Gespräch mit 'Bild'. "Nein, wir gehen mit Optimismus an diese Herausforderung heran. Patrice ist bei den Ärzten und Schwestern des Städtischen Krankenhaus in Dresden in guten Händen." Außerdem weiß er: "Meine Frau hat einen tollen Charakter und ist eine Kämpfernatur." Er macht sich und ihr Mut: "Zu wissen, dass wir uns zu 100 Prozent auf uns verlassen können, mobilisiert den Heilungsprozess bestimmt zusätzlich."

Daniel Aminati und Patrice denken an ihre Tochter

Und da ist ja auch noch die kleine Charly Malika, die im vergangenen August auf die Welt kam. Für Patrice ist sie ihr Ein und Alles. "Ich kann mich nach wie vor um Charly Malika kümmern und das ist Motivation, Trost und Glück für mich und uns." Seit sie die Krebsdiagnose öffentlich gemacht haben, gibt es von allen Seiten gute Wünsche und diese überwältigende Unterstützung tue gut. "Der unglaubliche Zuspruch, das Mitgefühl, die unendlich vielen Wünsche und positiven Gedanken. Das verleiht mir Flügel und nimmt mir auch ein wenig von der Traurigkeit und den Schmerzen."

Ihr Liebster will sich auch gar nicht von dunklen Gedanken übermannen lassen und gibt sich kämpferisch. "Meine Frau lebt und das wird sie auch weiterhin und noch lange an meiner Seite tun." Schon als sie die Nachricht auf Instagram verbreitete, war die junge Mutter ganz auf die Heilung eingestellt. "Ich bin froh, mich im Krankenhaus in sehr guten fachlichen und liebevollen Händen zu befinden. Ich bin zuversichtlich und positiv." Da kann man Daniel Aminati und Patrice nur weiterhin alles Gute und Kraft wünschen.

Bild: picture alliance / Pacific Press | Simone Kuhlmey

