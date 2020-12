Allgemein | STAR NEWS

‘Killing Eve’-Star Jodie Comer: Bei Mama ist es am schönsten

DE Showbiz - Sie ist 27 und wohnt bei Mama und Papa: Eine solche Kurzbiografie bedeutet in der Regel, dass irgendwas im Leben gerade schief läuft. Doch Jodie Comer hat sich ihr Wohnarrangement ganz bewusst ausgesucht. Obwohl sie mit 'Killing Eve' zu einer international begehrten Schauspielerin wurde — unter anderem nennte Jodie einen Emmy ihr eigen —, verspürt sie keinerlei Drang, sich etwas eigenes zu suchen.

"Bis ich alt und grau werde"

"Ich denke definitiv darüber nach, auszuziehen", versicherte Jodie in einem Interview mit dem 'Style Magazine' der 'Sunday Times'. Doch so ganz freiwillig würde das nicht geschehen: "Wenn es nach mir ginge, würde ich bei meinen Eltern leben, bis ich alt und grau bin." Neben ihrer berühmten Tochter füttern Mama und Papa in ihrem Haus in Liverpool auch noch Jodies jüngeren Bruder durch. Doch wer jetzt denkt, dass die Schauspielerin noch immer in einem kleinen Kinderzimmer mit Winnie-Puh-Tapete schläft, sei beruhigt: Sie habe sich durchaus weiterentwickelt. Mamas Hausmannskost weiß Jodie allerdings weiterhin zu schätzen.

Jodie Comer ist verliebt

Vielleicht kann ihr neuer Freund sie ja endlich aus dem Haus locken: Im Sommer lernte Jodie bei Dreharbeiten in Boston den amerikanischen Lacrosse-Spieler James Burke kennen. Seitdem schwebt die Britin im siebten Himmel. Angeblich habe sie zuvor nicht gewusst, was Liebe sei, doch James habe all das geändert: "So fühlt es sich also an!" Seitdem sind beide kaum noch von FaceTime wegzubekommen, denn auch wenn der Star gerade heiß verliebt ist, so tobt auf beiden Seiten des Atlantiks noch immer eine Pandemie. Pausenloses Pendeln ist also keine Option. Immerhin kann Jodie Comer sich mit Mamas Hausmannskost trösten, wenn sie ihren Freund zu sehr vermisst.