‘Killing Eve’-Star Jodie Comer: Auf der Suche nach herausfordernden Rollen

DE Showbiz - Jodie Comer (27) feierte ihren großen Durchbruch mit ihrer Rolle als Villanelle in der Hit-Serie 'Killing Eve', für die sie einen BAFTA Award als beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie erhielt.

Ohne Herausforderung keine Zufriedenheit

Im Interview mit dem 'Porter'-Magazin sprach die britische Schauspielerin nun darüber, wonach sie in einer neuen Rolle suche. "Wenn etwas dabei ist, was mich denken lässt 'Das ist furchteinflößend', dann denke ich: 'Jodie, das ist genau das, was du brauchst'", so die Darstellerin. "Eine Herausforderung ist besonders wichtig, sonst stagniert man und wurschtelt einfach so vor sich hin, ohne dass man dabei zufrieden ist."

Einen ganz speziellen Wunsch im Hinblick auf ihre Karriere hat sie auch: "Ich würde gern ein Musical machen! Ich war ein großer Theater-Fan, wirklich besessen von Musicals und Theater.

Jodie Comer will stolz auf ihre schauspielerische Leistung sein

Anfang dieses Jahres übernahm der Star die Rolle der Schauspielerin Lesley - bekannt geworden durch Julie Walters - beim BBC-Remake von Alan Bennetts Monologserie 'Talking Heads', der während des ersten Covid-19-Lockdowns in Großbritannien gedreht wurde. "Das war das Härteste, was ich je getan habe", erklärt Jodie. "Ich habe das Set an diesem Tag verlassen und war so stolz auf mich. Daran werde ich mich zurück erinnern. Natürlich will man, dass es den Leuten gefällt und wissen, wie sie sich fühlen, aber wie habe ich mich selbst dabei gefühlt? War ich stolz? Habe ich alles gegeben? Habe ich etwas gelernt? Ja? Das ist alles, was ich wissen will. Ich denke, für mich ist es immer ein Kick zu wissen, dass ich mich vorbereitet habe, und dass ich das absolut Beste gegeben habe, was ich konnte. Ich denke, meine stolzesten Momente sind wahrscheinlich, wenn ich für mich selbst auftrete."

Die Themen von 'Talking Heads' handeln oft von Tod, Krankheit, Schuld und Isolation, vorgetragen von unterdrückten und verklemmten Charakteren. Neben Jodie Comer standen für die Serie Martin Freeman, Sarah Lancashire, Lesley Manville, Lucian Msamati, Maxine Peake, Rochenda Sandall, Harriet Walter, Monica Dolan und Imelda Staunton vor der Kamera.