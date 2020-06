Allgemein | STAR NEWS

Jodie Comer: Im Pyjama zu den BAFTAs

DE Showbiz - Jodie Comer (27) macht sich bereits Gedanken über ihre Garderobe. Die populäre Schauspielerin ist dank ihrer Rolle der Villanelle in der BBC-Serie ‘Killing Eve’ für einen BAFTA nominiert. Die Preise für die besten Leistungen im Fernsehen sollen im kommenden Monat verliehen werden.

Im Schlafanzug zu den BAFTAs

Da die Verleihung aufgrund der Coronavirus-Pandemie wohl nicht wie üblich live auf der Bühne ausgetragen wird, sondern per Videoübertragung, eröffnet das Jodie und ihren KollegInnen ganz neue Möglichkeiten, was den Dresscode für das Event betrifft. Die BAFTAs sind üblicherweise glamourös und elegant, doch Jodie hat da schon ganz eigene Ideen für die diesjährige Verleihung – so könne sie doch Glamour mit ihrem Schlapp-Stil kombinieren, den sie während des Lockdowns so zu schätzen gelernt hat. Im Interview mit der britischen 'Vogue' scherzte sie: "Ich wähle vielleicht ein elegantes Top und trage einfach meine Pyjama-Hose. So kann ich dann sagen, dass ich in meinem Schlafanzug bei den BAFTAs war."

Jodie Comer hatte ursprüngliche Zweifel

In ihrem Heimatland Großbritannien erregt Jodie derzeit Aufsehen mit den 'Talking Heads'-Monologen, die von Alan Bennett geschrieben wurden und für die Jodie die aufstrebende Schauspielerin Lesley darstellt. Da die Serie aufgrund des Lockdowns zuhause gedreht wurde, musste sie sich selbst schminken: "Das hat sogar ziemlichen Spaß gemacht. Wir wollten sicherstellen, dass es ein bisschen wie in den 80ern aussieht. Gleichzeitig musste es dezent sein. Ich war erst ein wenig unsicher und nervös, weil ich so ein bisschen gehemmt war. Ich wollte sicherstellen, dass ich okay aussehe und es mich nicht davon abhält, in meine Figur zu gehen. Es wurde aber alles ein Teil von Lesley." Jodie Comer ist eben eine Frau mit vielen Talenten.