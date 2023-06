Allgemein | STAR NEWS

Kevin Spacey wegen sexueller Gewalt angeklagt: Gerichtsprozess in London beginnt

DE Showbiz - Kevin Spacey (63) erschien am Mittwochmorgen (28. Juni) vor dem Southwark Court in London, wo er sich in zwölf Anklagepunkten wegen sexueller Gewalt verantworten muss. Zwischen 2001 und 2013 soll der Oscar-Gewinner vier Männer missbraucht haben. Er beteuert in sämtlichen Anklagepunkten seine Unschuld.

Zweiter Prozess in London

Kevin Spacey ist Amerikaner, leitete aber zwischen 2004 und 2013 das angesehene Londoner Old Vic Theatre und lebte in der britischen Hauptstadt. Mittlerweile ist er in die USA zurückgelehrt und lebt in Baltimore. Im Januar hatte er sich bereits vor dem Londoner Old Bailey wegen ähnlicher Anschuldigungen verantworten müssen und sämtliche Vorwürfe von sich gewiesen. Der wegen der zahlreichen Beschuldigungen in Ungnade gefallene Star trat dem Gericht mit seinem vollen Namen Kevin Spacey Fowler entgegen. Als er das Gerichtsgebäude in Südlondon betrat, in dem kürzlich auch Boris Beckers Fall verhandelt wurde, winkte er Presse und Passanten zu. Der Prozess soll etwa vier Wochen dauern und der Schauspieler hofft, dass er seinen Namen reinwaschen und seine auf Eis liegende Karriere neu beleben kann.

Kevin Spacey hofft, seinen Namen reinzuwaschen

"Ich weiß, dass es Leute gibt, die mich in dem Moment engagieren werden, wo ich von den Vorwürfen in London freigesprochen werde", betonte er in einem Interview, das er kürzlich dem ‘ZEIT-Magazin’ gab. "In der Sekunde, wo das geschieht, sind sie bereit nach vorne zu blicken." Er äußerte die Hoffnung, dass der Gerichtsprozess zu ähnlichen Ergebnissen führt wie beim einem früheren Fall: Der ‘American Beauty’-Star wurde im Oktober 2022 für nicht schuldig befunden, nachdem er wegen vermeintlichem sexuellen Missbrauch vor Gericht landete. Ob es Kevin Spacey, bei dem es um deutlich mehr Opfer und Vorfälle geht, mit dem Comeback auch klappt, bleibt abzuwarten.

Bild: Janet Mayer/startraksphoto.com/Cover Images