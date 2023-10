Allgemein | STAR NEWS

Angst vor Herzinfarkt: Kevin Spacey landete in Usbekistan im Krankenhaus

DE Showbiz - Kevin Spacey (64) hatte Angst um seine Gesundheit, als plötzlich sein linker Arm taub wurde. Das passierte ausgerechnet im fernen Usbekistan, wo der Filmstar das Internationale Filmfestival in Taschkent besuchte. Aus Angst vor einem möglichen Herzinfarkt begab er sich in ein Krankenhaus.

Unheimliche Symptome

Von diesem Zwischenfall berichtete der Schauspieler (‘House of Cards’), als er am Montag (2. Oktober) die Abschlussrede hielt. Er hatte zuvor am selben Tag ein Museum besucht, als er sich plötzlich komisch fühlte: "Ich habe hier heute etwas Unerwartetes erlebt", hört man ihn in einem Video sagen, dass die US-’Sun’ am Mittwoch (4. Oktober) veröffentlichte. "Ich betrachtete diese außergewöhnlichen Wandgemälde, als plötzlich mein ganzer linker Arm für etwa acht Sekunden taub wurde. Es verging, aber ich habe es den Leuten, die bei mir waren, gleich erzählt und auf ihren Rat hin sind wir gleich zum Krankenhaus gefahren. Ich hatte am Nachmittag verschiedene Tests. Die Mitarbeiter kümmerten sich um mich und machten sogar ein MRT, waren unglaublich aufmerksam und ich bin den Ärzten dankbar... Es stellte sich heraus, dass alles normal war und ich bin natürlich dankbar, dass es nichts Ernsteres war."

Kevin Spacey erleichtert, aber nachdenklich

Spacey berichtete dem Publikum, dass dieser Zwischenfall ihm vor Augen geführt habe, wie "zerbrechlich" unser Leben sei. Derzeit arbeitet der in Ungnade gefallene Hollywoodstar daran, seine Karriere wieder zum Laufen zu bringen. Seit Ende 2017 kämpfte er gegen mehrere Vorwürfe wegen sexueller Vergehen, wurde aber im Juli 2023 von einem Gericht in London freigesprochen. Er hat durchgängig sämtliche Vorwürfe bestritten. Und nun, da Kevin Spacey auch noch diesen Schreckmoment in Usbekistan unbeschadet überstand, geht es vielleicht wieder bergauf für ihn.

Bild: Janet Mayer/startraksphoto.com/Cover Images