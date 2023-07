Allgemein | STAR NEWS

Kevin Spacey nicht schuldig: „Demütig“, nachdem das Gericht ihn freisprach

DE Showbiz - Kevin Spacey (64) meldete sich nach seinem Gerichtsprozess in London erstmals persönlich zu Wort. Der Oscar-Preisträger stand wegen neun Anklagen vor Gericht – sieben wegen sexuellem Missbrauch, eine wegen sexueller Nötigung und eine wegen Veranlassung zur Penetration einer Person ohne Zustimmung. Als freier Mann, der in sämtlichen Punkten für nicht schuldig befunden wurde, konnte der Schauspieler ('House of Cards') an seinem Geburtstag das Gerichtsgebäude verlassen.

Kevin Spacey nach dem Urteil

"Ich kann mir vorstellen, dass viele verstehen werden, dass ich einiges zu verarbeiten habe nach dem, was heute geschehen ist", sagte der Star, als er sich vor dem Southwark Crown Court an die wartende Presse wandte, wie ein Social-Media-Video von ‘Variety’ zeigte. "Aber ich würde gerne sagen, dass ich den Geschworenen enorm dankbar bin, dass sie sich die Zeit genommen haben, alle Beweise und sämtliche Fakten genau zu untersuchen, bevor sie ihre Entscheidung fällten."

Demütig und dankbar

"Das heutige Ergebnis stimmt mich demütig. Ich möchte auch den Mitarbeitern im Gericht danken, der Security und allen, die sich täglich um uns gekümmert haben, mein Anwaltsteam… dafür, dass sie jeden Tag für uns da waren, und das ist alles, was ich im Moment zu sagen habe. Vielen Dank." Ursprünglich gab es 12 Anklagepunkte, einen davon mit einer Ergänzung, doch drei wurden wegen einer "juristischen Formalität" vom Gericht nicht zugelassen. Die zugelassenen Anklagepunkte bezogen sich auf vier Männer und Vorfälle, die zwischen 2001 und 2013 stattgefunden haben sollten. Jetzt kann Kevin Spacey erst einmal aufatmen und sich überlegen, wie er seine angeschlagene Karriere wieder aufnimmt.

