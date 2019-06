Allgemein | STAR NEWS

Kevin Spacey: Überraschender Auftritt vor Gericht

Kevin Spacey (59) tritt heutzutage nicht allzu oft öffentlich in Erscheinung. Besonders den Gerichtsterminen, in denen die Vorwürfe wegen sexueller Gewalt gegen ihn ausgeleuchtet werden sollen, bleibt der Schauspieler ('House of Cards') gern fern.

Plötzlich vor Gericht

Das änderte sich am Montag [3. Juni], als der Hollywoodstar plötzlich und unerwartet an der Seite seines Anwalts in einen Gerichtssaal im US-Bundesstaat Massachusetts marschierte. Sogar die anwesenden Reporter waren überrumpelt, den in Ungnade gefallenen Darsteller, den niemand mehr engagieren will, persönlich zu sehen.

Kevin Spacey wirkte entspannt, weigerte sich allerdings, auf die Fragen der wartenden Paparazzi vor dem Gericht einzugehen.

Kann der Anwalt Kevin Spaceys Unschuld beweisen?

Bei der Anhörung im Gericht selbst wurde dann klar, warum der Schauspieler erschienen war: Sein Anwalt bemüht sich zurzeit nach allen Kräften um die Freigabe der Daten vom Mobiltelefon des Anklägers im aktuellen Fall. Angeblich stünde ihm die entsprechende Technik zur Verfügung, Textnachrichten wiederherzustellen. Diese Textnachrichten, so glaubt der Anwalt laut des Promiportals 'TMZ', würden Kevin Spaceys Unschuld beweisen.

Gleichzeitig appellierte sein Rechtsvertreter an den Richter, den Fall so schnell wie möglich zum Prozess zuzulassen. Das sei dem Richter zufolge jedoch erst im Herbst möglich.

Es wird also noch eine ganze Weile dauern, bis ein endgültiges Urteil über Kevin Spacey fällt.

© Cover Media