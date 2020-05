Allgemein | STAR NEWS

Kevin Spacey: “Ich weiß, wie es ist, seinen Job zu verlieren”

DE Showbiz - Kevin Spaceys (60) Hollywoodkarriere kam im Oktober 2017 plötzlich zum Stillstand, nachdem der Schauspieler Anthony Rapp (48) den Filmstar der sexuellen Belästigung beschuldigt hatte, die Jahre zurücklag. Rapp war zum Zeitpunkt der vermeintlichen Tat noch nicht volljährig gewesen. Im Anschluss an den Vorfall meldeten sich weitere vermeintliche Opfer, die Kevin Spacey unangemessenes Verhalten vorwarfen. Der Vorwurf der sexuellen Belästigung kostete den Schauspieler seine Rolle in der Hit-Serie 'House of Cards', außerdem wurde er aus Ridley Scotts Film 'Alles Geld der Welt' geschnitten.

Kevin Spaceys Welt hat aufgehört, sich zu drehen

Seitdem ist der Schauspieler - abgesehen von zwei bizarren Weihnachtsvideos - von der Bildfläche verschwunden. Doch jetzt meldet er sich zurück, um über seine Erfahrung zu sprechen, sich plötzlich ohne Job wiederzufinden - und vergleicht seine Situation mit der von Millionen Menschen, die im Zuge der Corona-Pandemie ihre Arbeit verloren haben. "Ich kann nachvollziehen, wie es sich anfühlt, wenn plötzlich die Welt aufhört sich zu drehen", erklärt er im Podcast 'Bits & Pretzles'. "Es wird wohl niemanden überraschen, dass sich meine Welt 2017 plötzlich völlig verändert hat. Mein Job, meine Beziehungen und mein Status in meiner eigenen Branche waren plötzlich innerhalb weniger Stunden verschwunden. Und obwohl wir uns in ähnlichen Situationen aus unterschiedlichen Gründen wiederfinden, ähneln sich trotzdem die emotionalen Kämpfe. Ich habe großes Mitgefühl mit denjenigen, denen plötzlich gesagt wird, dass sie nicht zu ihrer Arbeit zurückkehren können, oder dass sie ihren Job verlieren. Das ist eine Situation, über die man absolut keine Kontrolle hat", sinniert er weiter.

Ob der Schauspieler allerdings tatsächlich nachvollziehen kann, wie es sich anfühlt, Angst zu haben, seine Miete oder sein Essen nicht mehr bezahlen zu können, ist fraglich.

Kevin Spacey wird mehrfach angeklagt

Kevin Spacey, der bis heute jegliches Fehlverhalten bestreitet, sieht sich derzeit noch mit sechs Vorwürfen wegen sexueller Übergriffe in Großbritannien zwischen 1996 und 2013 konfrontiert. Eine Strafanzeige in Massachusetts im vergangenen Jahr wurde fallengelassen, nach sein Ankläger sich geweigert hatte, bei einer vorgerichtlichen Anhörung auszusagen. Eine weitere Untersuchung wegen sexueller Übergriffe in Los Angeles wurde kürzlich nach dem Tod des mutmaßlichen Opfers fallengelassen. Der nicht namentlich bekannte Massagetherapeut beschuldigte Kevin Spacey unangemessenen Verhaltens bei einem Vorfall in einer privaten Residenz in Malibu im Jahr 2016.