Kevin Spacey: Ein Freispruch — doch es steht ein weiterer Prozess an

DE Showbiz - Kevin Spacey (63) kann vorerst aufatmen. Am Donnerstag (20. Oktober) sprach eine Jury den Schauspieler ('House Of Cards') in einem Zivilprozess frei. Sein einstiger Kollege Anthony Rapp (50) hatte den Star verklagt.

"Die Jury hat gesprochen"

Er warf dem Hollywoodstar vor, ihn einst auf ein Bett gelegt und sich dann auf ihn gelegt zu haben. Der vermeintliche Zwischenfall hatte sich 1986 ereignet — zu dem Zeitpunkt war Anthony 14 gewesen, Kevin Spacey war 26. 2020 klagte das vermeintliche Opfer und wollte 40 Millionen Dollar Schadenersatz. Jetzt ging der Fall in Manhattan vor Gericht, welches zugunsten des älteren Schauspielers befand. Anthony Rapps Anwalt Richard Steigman verkündete anschließend vor dem Gericht: "Die Jury hat gesprochen. Anthony hat seine Wahrheit erzählt. Wir respektieren das Urteil, aber es ändert die Tatsachen nicht."

Kevin Spacey muss in London vor Gericht

Bei dem Prozess handelte es sich um eine Zivilklage gegen Kevin Spacey. Anthony Rapp erklärte nach der Urteilsverkündung auf Twitter, er sei "zutiefst dankbar", dass er seinen Tag im Gericht bekam und dass eine Jury ihn angehört habe. "Es ging bei dieser Klage immer die ganze Zeit darum, als Teil einer größeren Bewegung gegen alle Formen sexueller Gewalt (das Problem) zu beleuchten." Er wolle seinen Beitrag dazu leisten, die Welt von allen Formen sexueller Gewalt zu befreien.

Für Kevin Spacey ist die Entscheidung der Jury nur ein Teilsieg, denn im kommenden Jahr muss er sich London wegen sexueller Übergriffe in vier Fällen vor Gericht verantworten. Der Prozess ist für Juni 2023 anberaumt, hier wird ihm unter anderem vorgeworfen, seine Kläger gegen ihren Willen zu sexuellen Handlungen gezwungen zu haben. Kevin Spacey streitet alle Vorwürfe ab.

