Kerstin Ott: Wie der kleine Jakob in ihre Familie kam

DE German Stars - Kerstin Ott (38) und ihre Frau Karolina Köppen (38) lieben Tiere. Die Sängerin ('Die immer lacht') postet regelmäßig Fotos von Hunden und Katzen auf Social Media. Klar, dass die beiden sofort halfen, als ein kleiner Labrador ein neues Zuhause suchte.

Im Schwips zugesagt

"Als wir uns einen gemütlichen Abend machen wollten, kam der Anruf von Freunden. Sie hatten ein Problem. Oder besser gesagt zwei ganz kleine, sehr niedliche Welpen", beschrieb der Star gegenüber 'Bild' den Moment, als Jakob in ihr Leben trat. "In einer leichten Schwips-Laune haben wir direkt zugesagt, dass wir uns um den kleinen Jakob kümmern wollen." Seitdem wirbelt der schokoladenbraune Frechdachs das Leben zuhause so richtig durcheinander: "Es gibt bei uns zu Hause, glaube ich, keinen Ort, wo Jakob nicht sein Geschäft hinterlassen hat."

Kerstin Ott weiß, dass Welpen Chaos bedeuten

Nichts ist vor dem abenteuerlustigen Welpen sicher, wie Kerstin Ott weiter berichtete: "Schuhe und ein paar von meinen Lieblingsjacken mussten auch dran glauben. Aber das ist verschmerzbar." Die Sängerin sieht sich und ihre Familie noch immer im Plus: "Später müssen wir ja immerhin kein Studium oder teure Extrawünsche bezahlen. Jakob ist ein echtes Mitglied unserer Familie geworden. Und es ist ein großes Glück zu spüren, wie er sich trotz seiner Behinderung bei uns wohlfühlt."

Jakob ist nämlich taub, braucht ganz besonders viel Aufmerksamkeit — zu jeder Tages- oder auch Nachtzeit. "Wenn Du plötzlich wie bei einem Menschen-Baby nachts alle zwei Stunden rausmusst, dann kann das auch eine Beziehung in Anspruch nehmen." Doch wer kann bei Jakobs Hundeblick schon widerstehen? Auch die beiden anderen Hunde des Paares haben den Neuzugang herzlich aufgenommen. Gibt es Pläne, noch mehr Vierbeiner zu sich zu holen? "Wir können nichts ausschließen", so Kerstin Ott.