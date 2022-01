Allgemein | STAR NEWS

Kerstin Ott: Süße Liebeserklärung an Ehefrau Karolina

DE Deutsche Promis - Seit zehn Jahren sind Kerstin Ott (40, 'Regenbogenfarbe') und Karolina nun schon ein Paar, doch ihre Liebe scheint frisch wie am ersten Tag. Auf ihrem Instagram-Account hat die Sängerin ihrer Ehefrau nun einen rührenden Liebesbeweis gemacht.

"Ruhige und stürmische Zeiten"

Unter ein Foto, dass die beiden bei einem Kuss zeigt, schreibt Kerstin: "Du bist einfach die tollste Frau. Mit Dir erlebe ich immer die schönsten, lustigsten, aufregendsten, verrücktesten und liebevollsten Momente." Allerdings hält sie nicht geheim, dass es auch bei ihnen manchmal Streit gibt. "Manchmal sind unsere Zeiten ganz ruhig, manchmal ziemlich hektisch… bei uns ist es auch mal stürmisch."

In einem früheren Podcast verglich sich Kerstin und ihre Ehefrau mit "italienischen Amoren. Das geht schon hoch her auch zwischendurch. Aber ist ja auch richtig, wir sind auch viele Strecken, sehr viele Tage am Stück zusammen. Wenn das da nicht zwischendurch mal knallen würde, das wäre auch merkwürdig und ich mag das, wie es ist.“ Wichtig sei dabei, dass man trotzdem respektvoll miteinander umgehe.

Kerstin Ott liebt einfach alles an ihrer Partnerin

Und so liebt die Sängerin selbst die stürmischen Zeiten an der Seite ihrer Partnerin: "Ich liebe einfach jeden Moment mit Dir!", heißt es weiter in dem Instagram-Post. Anschließend verrät sie noch, was auf dem Abendprogramm steht: "Jetzt kuscheln wir uns vor den Fernseher und genießen unseren Feierabend…. Habt einen tollen Abend!"

Kerstin Ott und Karoline sind seit 2017 verheiratet, Karolina brachte zwei Kinder (Laura (17) und Lili (12)) mit in die Ehe. Die vier wohnen auf einem großen Anwesen in Schleswig-Holstein.

Bild: Malte Ossowski/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images