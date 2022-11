Allgemein | STAR NEWS

Kerstin Ott legt eine Pause ein: Nächstes Jahr ist Reisen angesagt

DE Deutsche Promis - Mal Zeit für das Wichtigste: Sängerin Kerstin Ott (40) will nicht immer von Bühne zu Bühne hetzen, sondern mit ihren Lieben zusammensein. Pläne für die kreative Pause hat sie auch schon.

Ein bisschen entspannen

Seit ihrem Superhit 'Die immer lacht' hat die gebürtige Berlinerin ein hektisches Leben, Tourneen und Fernsehauftritte halten sie auf Trab. Da bleibt nicht viel Zeit für die Familie. Seit 2017 ist sie mit Karoline Köppen verheiratet, deren zwei Teenagertöchter hat sie adoptiert. Dank ihres vollgepackten Terminkalenders kann der Star jedoch kaum lange Zeit mit den Lieben verbringen. Aber das soll sich 2023 ändern. "Ich will die Familie genießen, ein bisschen entspannen und herunterfahren", begründete die Künstlerin gegenüber 'Bild' ihre berufliche Pause. Gereist werden soll auch, die Kinder und Hunde werden in den Camper gepackt und dann geht es los. "Ich mag das Herumreisen mit Karolina und den Kids und man sieht halt sehr viel und man ist in Freiheit, das ist schön", schwärmte Kerstin Ott gegenüber 'Meine Schlagerwelt' über das Reisen im Campervan.

Kerstin Ott ist keine strenge Mama

Bei zwei Töchtern im Teenageralter ist natürlich auch manchmal Stress angesagt, aber die Schlagersängerin bleibt da gelassen. "Also ich schreie nicht rum, das kann ich nicht ertragen, aber die bekommen mal die richtige Meinung von mir und danach ist dann auch wieder frische Luft bei uns zu Hause", betonte Kerstin Ott unlängst als Gast im 'Riverboat'. Und ihre Stieftöchter wissen sie zu schätzen, denn als sie sie einmal fragte, mit wem sie lieber streiten, kam die überraschende Antwort. "Ich war felsenfest davon überzeugt, dass sie sagen, mit Karolina haben sie lieber Stress, aber die haben lieber mit mir Stress, weil ich nicht so nachtragend bin." Wollen wir mal hoffen, dass Kerstin Ott im nächsten Jahr trotzdem entspannte Urlaube mit der Familie erleben wird.

