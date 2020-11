Allgemein | STAR NEWS

Kerstin Ott: Ein Hoch auf die Pflegeeltern

DE German Stars - Kerstin Ott (38) hatte es im Leben nicht immer leicht. Die gebürtige Berlinerin kam als Dreijährige in ein Kinderheim und schließlich in eine Familie nach Heide in Holstein.

Träume gingen in Erfüllung

Dort geriet das Leben der Sängerin ('Die immer lacht') in geordnete Bahnen. Sie sang in Talentwettbewerben, machte eine Lehre als Malerin und Lackiererin und arbeitete auch in ihrem Beruf. Doch dann kam der große Durchbruch mit 'Die immer lacht'. Millionen Klicks auf YouTube brachten Kerstin dazu, ihren Job vorerst auf Eis zu legen und den Sprung in die Vollzeit-Musikkarriere zu machen. Der Erfolg gab ihr recht, und schließlich tanzte Kerstin sogar als erste Promi-Frau mit einer weiblichen Profitänzerin in 'Let's Dance'. Selbst ihr Traum eines Duetts mit Helene Fischer ging in Erfüllung.

Kerstin Ott sagt Dankeschön

Doch ihre Wurzeln hat jemand so bodenständiges wie Kerstin Ott natürlich nicht vergessen. Und so postete sie am Dienstag auf Instagram statt der üblichen Fotos ihrer Hunde oder von Frau Karolina das Bild eines Möbelstücks, einer gemütlich aussehenden Bank. Wer auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk sei, solle eventuell handgemachte Möbel in Erwägung ziehen. "Warum ich plötzlich Werbung mache? Ganz einfach: Sabine und Olaf waren damals meine lieben Pflegeeltern und ich finde ihre handgemachten Möbel einfach toll", so die Sängerin. Wem die Handwerkskunst gefällt, der bekommt als Fan sogar ein besonderes Extra: Kerstin Ott will auf Wunsch alle Möbel handsignieren — wenn das mal kein originelles Geschenk ist.