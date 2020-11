Allgemein | STAR NEWS

Keanu Reeves: Heimliche Party unter falschem Vorwand?

DE Showbiz - Keanu Reeves (56) hat die Dreharbeiten seines neuen Films abgeschlossen. Gedreht wurde der vierte Teil des 'Matrix'-Franchises unter anderem in Berlin. Dort fand zum Abschluss der Arbeit nun eine ausgelassene Party statt, zu der knapp 200 Gäste gekommen waren.

Nicht mit rechten Dingen

Laut 'Bild' fand diese Party unter dem Codenamen 'Icecream Teamevent' auf dem Studiogelände Babelsberg statt – inklusive Buffet, Drinks, Pyro-Effekte und Showeinlagen. Es handelte sich dabei aber laut Augenzeugin nicht um ein Teamevent, denn geladen waren 200 Gäste, die sich als Komparsen verkleideten, um sich Zutritt zum Event zu verschaffen. Das war so nicht angemeldet gewesen – denn sonst wäre den Veranstaltern die Erlaubnis nie erteilt worden. Schließlich steckt die ganze Welt inmitten einer wild wütenden Pandemie. Angekündigt war das kunterbunte Treffen als Dreh für eine Szene des Films, wie das Boulevardblatt von Studio-Sprecherin Bianca Makarewicz erfuhr. Es handelte sich nach Angaben der Produktion um den letzten Drehtag, eine Feier-Szene. Dabei seien Hygiene-Auflagen eingehalten worden.

Keanu Reeves, aber keine Kameras

Allerdings versicherte ein anonymer Partygast, weder Kameras gesehen noch Regie-Anweisungen gehört zu haben. Zwar habe man nur mit Maske eintreten dürfen und einen Corona-Schnelltest absolvieren müssen, doch hätten zahlreiche Gäste die Maske im Laufe des Abends wieder abgesetzt. Während Keanu und seine Freundin Alexandra Grant bereits um 21 Uhr wieder gegangen sein sollen, hielt die feucht-fröhliche Feier bis in die frühen Morgenstunden an. Es scheint ganz so, als müssten sich die Produzenten und das Studio für diesen Event bald erklären.