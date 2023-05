Allgemein | STAR NEWS

Keanu Reeves: Nach zwanzig Jahren wieder mit Dogstar auf der Bühne

DE Showbiz - Keanu Reeves (58) gab mal wieder den Rockstar und hatte zuvor ziemliches Muffensausen. Der Schauspieler erfreute seine Fans auf dem Bottle Rock Napa Valley Festival, als er dort mit seiner Band Dogstar auftrat.

“Hör auf die Musik”

Die hatte schon lange nicht mehr zusammen öffentlich gespielt – 23 Jahre, um konkret zu werden. Da kann man schon nervös werden, wie der ‘Matrix’-Star dem ‘San Francisco Chronlicle' steckte, aber sein Schlagzeuger Robert Mailhouse hätte ihm Mut gemacht. "Er war einfach super positiv", erzählte er. "Er sagte: ‘Hör auf die Musik. Sei einfach in dem Song präsent, und es wird von selbst gehen.'" Und so funktionierte es auch. Dogstar spielte eine Mischung aus alten Songs ihrer Alben 'Our Little Visionary’ von 1996 und 'Happy Ending’ von 2000 sowie neue Songs von ihrer kommenden Platte.

Keanu Reeves hat wieder Spaß an Musik

Keanu Reeves hat den Auftritt sichtlich genossen. "Heute war so etwas wie unser erster Ausflug", befand der Kanadier "Die Band will spielen. Wir haben ein Album, also versuchen wir gerade herauszufinden, wie wir diese beiden Dinge am besten miteinander verbinden können." Allein terminlich muss es klappen. Für eine Band ist es nicht immer förderlich, wenn der Bassist ein internationaler Filmstar ist, der fast immer beschäftigt ist.

Auch wenn ziemlich viele Jahre zwischen den Alben liegen, heißt das nicht, dass man im Streit auseinanderging. "Es hat sich einfach ganz natürlich ergeben", erklärt Sänger Bret Domrose. "Es gab nie einen großen Aufschrei nach dem Motto 'Ich rede nie wieder mit dir! 'Wir haben eine Pause gemacht und es war eine wirklich lange Pause." Sein Schlagzeuger pflichtete ihm bei: “Wir lieben es zu spielen und zu schreiben. Wir kamen mit einer Menge Energie und Enthusiasmus wieder zusammen. Und als das weiterging, hieß es: 'OK, lasst uns eine Platte machen.'" Nach dem erfolgreichen Auftritt in Kalifornien können Fans nun darauf hoffen, dass Keanu Reeves und Dogstar tatsächlich auf Tour gehen.

Bild: Darla Khazei/INSTARimages