Keanu Reeves: Erstes Album seit 23 Jahren mit seiner wiedervereinten Band

DE Showbiz - Keanu Reeves (58) macht wieder Musik – mit seinen Kumpels Bret Domrose (Gesang), Rob Mailhouse (Drums) hat der Hollywood-Star ('Matrix') die alte Band Dogstar wieder auferstehen lassen und spielt selbst Bass. Auf Instagram gab die Gruppe aus L.A. nun bekannt, dass bald ihr drittes Album erscheinen wird.

Zur neuen Single gibt’s auch ein Video

“Wir sind so glücklich, unser neues Album ‘Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees’ anzukündigen, das am 6. Oktober auf unserem Label Dillon Street Records erscheint“, hieß es da. Außerdem war zu erfahren, dass die erste Single-Auskopplung ‘Everything Turns Around’ heißen wird. In einem weiteren Posting gab es einen Vorgeschmack auf das Video zu dem Song.

Keanu Reeves geht auf Tour

Die drei Freunde gründeten Dogstar im Jahr 1991 und brachten zwei Alben heraus, ‘Our Little Visionary’ (1996) und ‘Happy Ending’ (2000). 1995 durften sie im Vorprogramm von David Bowie im Hollywood Palladium auftreten, 1999 spielten sie beim Glastonbury Festival. Jetzt will das Trio an seine früheren Erfolge anknüpfen: Am Dienstag (18. Juli) gab es einen Gig in The Roxy in Los Angeles, zuvor waren die Musiker beim BottleRock Napa Valley Musikfestival aufgetreten. Aber das diente alles nur dem Warmwerden: Im August will Keanu Reeves mit Dogstar 25 Konzerte in Nordamerika und Japan absolvieren.

Bild: M10s/TheNews2/Cover Images