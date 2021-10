Allgemein | STAR NEWS

Keanu Reeves: Großzügiges Geschenk für Stuntmänner

DE Showbiz - 2014 kam der erste 'John Wick'-Film in die Kinos, mittlerweile konnten die Anhänger bereits drei Teile der Neo-Noir-Actionfilme sehen. Als ehemaliger Auftragskiller, der von seiner Vergangenheit eingeholt wird, feierte Hollywoodstar Keanu Reeves (57) in der Hauptrolle große Erfolge mit der Filmreihe. Und damit nicht genug: 'John Wick 4' wurde gerade abgedreht und auch ein fünfter Teil ist wohl geplant.

Kostspieliges Geschenk für die Stuntmänner

Doch erst einmal können sich die Fans nun auf die Veröffentlichung von Teil 4 freuen , auch wenn sie sich noch einige Monate gedulden müssen. Immerhin sind die Dreharbeiten beendet und das feierte Keanu mit seinen Kollegen bei einem Abendessen in Paris am vergangenen Wochenende. Zu diesem Anlass hatte der Filmstar für vier seiner 'John Wick' Stuntmänner ein ganz besonderes Geschenk dabei: Reeves schenkte Bruce Lee Concepcion, Jeremy Marinas, Dave Camarillo und Li Qiang eine personalisierte Rolex-Uhr.

Keanu Reeves bedankt sich mit persönlicher Botschaft

Auf Instagram postete Marinas einen Schnappschuss der Uhr, auf der folgende Botschaft eingraviert war: "The John Wick Five. Danke schön. Keanu. JW4.2021." Dazu kommentierte der Stuntman: "Das beste Abschlussgeschenk aller Zeiten." Experten zufolge handelt es sich bei den Uhren um Rolex Submariners. Die Uhren kosten im Einzelhandel umgerechnet jeweils rund 8.600 Euro.

Unter der Regie von Chad Stahelski kehrt Keanu Reeves in 'John Wick: Kapitel 4' in die Rolle des titelgebenden Auftragskillers zurück und auch Laurence Fishburne und Ian McShane sind in dem Film zu sehen. Der Action-Streifen soll am 27. Mai 2022 in den US-Kinos anlaufen.

Bild: Media Punch/INSTARimages.com