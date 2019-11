Allgemein | STAR NEWS

Katie Price: Insolvenz interessiert mich nicht

DE Showbiz - Katie Price (41) ist pleite. Das ehemalige Glamourmodel, welches unter dem Namen Jordan Karriere gemacht hatte, kämpft schon länger mit finanziellen Problemen. Am Dienstag (26. November) verkündete ein Londoner Gericht offiziell ihre Privatinsolvenz.

Betrunken im Pendlerzug

Katie Price war nicht anwesend, hatte Medienberichten zufolge nicht einmal ihren Rechtsvertreter geschickt. Zu der Haltung passt ein bizarrer Zwischenfall vom Vorabend. Zeugen in einem Pendlerzug in die Londoner Vororte erzählen, dass sie eine offensichtlich betrunkene Katie beobachteten, die Wein aus einer Dose trank und erklärte: "Morgen werde ich für insolvent erklärt. Aber das kratzt mich nicht im Geringsten. Ich wusste, dass das kommen würde, weil ich ihn vor Gericht gezerrt habe," Mit 'ihn' meinte Katie Price offensichtlich ihren Ex, den Sänger Peter Andre (46), mit dem sie von 2005 bis 2009 verheiratet war.

Katie Price ist alles egal

Inwiefern er schuld an ihren finanziellen Sorgen sein soll, ließ die Reality-Queen ('My Crazy Life'), die ein Vermögen von rund 45 Millionen Euro durchgebracht hat, wohl offen, sie soll sich allerdings über die Insolvenz gefreut haben: "Danach bin ich besser dran. Ich weiß, ich sollte es nicht sagen, aber es ist besser als jeden Monat 2.500 Pfund an das Finanzamt zu zahlen. Mich stört das nicht." Danach wurden ihre Ausbrüche allerdings immer bizarrer, wie Zeugen weiter berichten. So soll sich Katie über den Skandal um Prinz Andrew und Jeffrey Epstein gefreut haben: "Das hat mich für ein paar Tage aus den Schlagzeilen verdrängt, sonst wären sie auf mich losgegangen." Sie soll zudem damit geprahlt haben, diverse Reality-Formate abgelehnt zu haben, weil sie sich nicht erniedrigen wolle. So ganz egal scheint Katie Price ihr Ruf also doch nicht zu sein.