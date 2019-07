Allgemein | STAR NEWS

Katie Price hat sich verlobt – mal wieder

DE Showbiz - Ist es beim vierten Mal der Bund fürs Leben? Katie Price (41) hat die Hoffnung auf ein endgültiges Happy End noch nicht aufgegeben und sich mit ihrem Freund, Fitness-Trainer Kris Boyson (30), verlobt. Es wäre ihre vierte Ehe - und noch ist ihre dritte gar nicht offiziell geschieden.

"Ich bin glücklich"

In der britischen Talkshow 'Loose Women' zeigte Katie am Donnerstag stolz ihren Verlobungsring. "Kris hat mir diesen Ring gekauft, also seht ihr, ich habe Liebe in meinem Leben", sagte das Model und Reality-Starlet. Sie schwärmte von ihrem elf Jahre jüngeren Partner, der großartig mit ihrem behinderten Sohn Harvey (17) umgehe und auch bei ihr offenbar den richtigen Ton treffe. "Er ist so, dass er mich zurechtweist, er ist streng mit mir, und das bin ich nicht gewohnt", erklärte sie. "Ich habe meinen Mann. Ich bin glücklich."

Was sagt Noch-Ehemann Kieran dazu?

Das ist nach eigener Aussage auch Kieran Hayler (32), mit dem Katie Price zumindest auf dem Papier noch verheiratet ist. Der Zeitung 'The Sun' sagte er wenigstens, dass er sich für das Paar freue: "Glückwunsch an beide, ich wünsche ihnen alles Gute." Katie und Kieran hatten sich 2018 nach fünf Jahren Ehe getrennt. Zuvor war sie mit Reality-Star Peter André (46) und MMA-Kämpfer Alex Reid (44) verheiratet gewesen und hat aus ihren Beziehungen fünf Kinder.

