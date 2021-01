Allgemein | STAR NEWS

Katie Price: “Es bricht mir das Herz”

DE Showbiz - Diese Entscheidung wird Katie Price (42) mit Sicherheit nicht leicht gefallen sein: Am Donnerstag erzählte das Model dem britischen Boulevardblatt 'The Sun', dass es seinen ältesten Sohn Harvey in Vollzeit-Pflege geben werde. Der 18-Jährige ist autistisch, sehbehindert und leidet am Prader-Willi-Syndrom, einer genetischen Krankheit, die sich unter anderem auf den Stoffwechsel auswirkt.

"Es ist für Harvey das Beste"

Jetzt soll Harvey in einem Pflegeheim betreut werden, wo man besser auf seine speziellen Bedürfnisse eingehen kann. "Es ist so traurig, dass ich ihn nicht jeden Tag sehen kann", erklärte Katie, die neben Harvey noch vier weitere Kinder hat. "Aber es ist für Harvey das Beste, und wir müssen optimistisch sein, denn ich will nicht, dass er denkt, dass ich ihn loswerden will. Das hier ist seine Chance, ein unabhängiges Leben zu führen, neue Fähigkeiten zu erlernen und mit anderen Menschen zusammen zu sein statt immer nur mit mir." Leicht wird die Umstellung nicht sein, denn bislang hat sich der Junge stets voll auf seine Mutter verlassen. "Es bricht mir das Herz, dass er drei Stunden von mir entfernt ist, aber ich kann nicht immer zu ihm, weil ich auch noch meine anderen Kids zu versorgen habe."

Katie Price war am Ende ihrer Kräfte

Die Probleme mit Harvey, der aus einer Beziehung mit dem Fußballer Dwight Yorke (49) stammt, waren Katie in den letzten Jahren buchstäblich über den Kopf gewachsen. Genetisch bedingt kann ihr Ältester seine Hungergefühle nicht kontrollieren, wiegt 180 Kilo bei einer Größe von 1,90 Metern. Zu viel, befand Katie. Erst vor kurzem berichtete sie, dass sie Harvey einfach nicht davon abhalten könne, rund um die Uhr zu essen. Jetzt soll er die Betreuung bekommen, die seinen Behinderungen angemessen ist — und Katie Price kann sich besser um ihre anderen Kinder kümmern.