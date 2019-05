Allgemein | STAR NEWS

Karrierewechsel? Lena Meyer-Landrut will Schauspielerin werden

Lena Meyer-Landrut (27) ist bereits eine erfolgreiche Musikerin ('Satellite') und ein Star auf Social Media, hat sogar ihre eigene Modelinie herausgebracht. Doch jetzt möchte das Multitalent seine Flügel noch weiter spreizen.

Zu viele kritische Augen

Es kann ja nie schaden, mehr als ein Eisen im Feuer zu haben, und das scheint auch Lena Meyer-Landrut zu denken. Hat sich der Star etwa vergangene Woche in Cannes zu neuen Unternehmungen inspirieren lassen? Die Sängerin besuchte die Filmfestspiele, posierte auf dem roten Teppich. Und tatsächlich ist die 27-Jährige dem Filmgeschäft nicht abgeneigt "Die Schauspielerei reizt mich schon länger. Ich habe mich lange nicht getraut, den Schritt in Richtung Schauspielerei zu wagen, weil ich weiß, dass da viele Augen auf mich gerichtet sind, die mich nicht unvoreingenommen angucken", so Lena Meyer-Landrut gegenüber 'Gala'.

Die ersten Rollenangebote für Lena Meyer-Landrut

Im Interview enthüllt die hübsche Sängerin sogar, dass sie bereits Schauspielunterricht nehme, aber noch auf das richtige Angebot warte: "Rollenangebote gab es schon, das richtige war aber noch nicht dabei. Wenn es kommen soll, dann wird es auch kommen!" Das steht außer Frage, denn schließlich hat Lena bislang immer ein glückliches Händchen für ihre Unternehmungen bewiesen. Vielleicht müssen ihre Fans also gar nicht mehr so lange warten, bis sie Lena Meyer-Landrut erstmals auf dem Bildschirm oder der Leinwand bewundern können.

