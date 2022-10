Allgemein | STAR NEWS

Karriere ohne Kontrolle: Jennifer Lawrence fühlte sich wie eine Ware

DE Showbiz - Keine Entscheidungsfreiheit: Schauspielerin Jennifer Lawrence (32) stellte fest, dass sie zunächst überhaupt keine Kontrolle über ihre Karriere hatte.

Alles war eine Gruppenentscheidung

Die Amerikanerin hatte schon früh großen Erfolg. Mit 22 Jahren wurde sie durch ‘Die Tribute von Panem - The Hunger Games' berühmt. 2012 gewann sie bereits einen Oscar für ihre Leistung in 'Silver Linings'. Man müsste meinen, dass sie auf dem Höhepunkt ihrer Karriere war, aber dieses Gefühl hatte sie nicht. "Ich hatte das Gefühl, keine Kontrolle zu haben", verriet die Oscar-Preisträgerin laut 'Variety’ beim 'Screen Talk' des Londoner Filmfestivals. "Zwischen der Veröffentlichung von 'Hunger Games' und dem Gewinn des Oscars wurde ich irgendwie zur Ware. Jede Entscheidung wurde zu einer Gruppenentscheidung. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, will ich diese nachfolgenden Jahre gar nicht sehen, denn ich hatte das Gefühl, keine Kontrolle zu haben." Zum Glück hat sich das Gefühl geändert.

Jennifer Lawrence hat wieder Freude an ihrem Beruf

Nachdem die dreifache Golden-Globe-Gewinnerin nun Jahre damit verbracht hatte, das zu machen, was andere von ihr wollten, fühlt sie jetzt, dass die Schauspielerei wieder "eine persönliche Sache" für sie geworden ist, wo sie sich ausleben kann. In London stellte der Star den Film 'Causeway' vor. Jennifer Lawrence spielt hier eine Soldatin, die in Afghanistan verletzt wurde und in ihrer amerikanischen Heimat wieder zurück in ihr Leben finden und sich von ihrer posttraumatischen Störung erholen muss. Die Darstellerin reizte die Rolle sehr, für sie las sich das Drehbuch wie ein Tagebuch. Nicht nur beruflich läuft es für Jennifer Lawrence: Seit 2019 ist sie mit dem Galeristen Cooke Maroney verheiratet, im Februar kam der gemeinsame Sohn Cy zur Welt.

Bild: ROGER WONG/INSTARimages.com