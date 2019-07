Allgemein | STAR NEWS

Jürgen Milski: Warum er seine Familie nie zeigt

DE German Stars - Jürgen Milski (55) hat schon auf vielen Hochzeiten getanzt: In der ersten deutschen 'Big Brother'-Staffel im Jahr 2000 wurde er zwar nur Zweiter, nutzte die Show jedoch als Sprungbrett für eine Karriere als Sänger ('Immer wenn ich traurig bin (trink ich einen Korn)') und Moderator. Nebenbei ist er ein gern gesehener Gast in Shows wie 'Ich bin ein Star – holt mich hier raus' oder in 'TV total'-Sportwettbewerben. Doch während er selbst das Rampenlicht sucht, tut er alles dafür, sein Familienleben vor neugierigen Blicken zu schützen.

Gebranntes Kind

Ein wesentlicher Grund dafür sind die Erfahrungen, die er unmittelbar nach 'Big Brother' machte, wie er dem Promiportal 'Boulewahr' anvertraut. Seine damals neunjährige Tochter bat ihn, einen Song mit ihm aufzunehmen, und zwei gemeinsame Fernsehauftritte reichten aus, um das Mädchen so bekannt zu machen, dass es überall angesprochen wurde. "Plötzlich wurde sie überall erkannt und fand das aber ganz schrecklich. Natürlich habe ich das ganz schnell beendet und seitdem gab es keine öffentlichen Auftritte mehr mit der Familie", erklärte Jürgen gegenüber dem Promiportal ‘boulewahr’. Heute lebt er mit seiner Lebensgefährtin und einer gemeinsamen Tochter in Köln-Seeberg – ganz privat.

