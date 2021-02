Allgemein | STAR NEWS

Nach Tumor-Diagnose: Hassbotschaften für Jürgen Milski

DE Deutsche Promis - Jürgen Milski (57) ist eine Frohnatur. Schon von Berufs wegen haut den Schlagersänger ('Wo geht die Party ab') so schnell nichts um. Dabei muss der Moderator gerade ein paar heftige Schicksalsschläge verdauen.

Hiobsbotschaft per Video

Letzten Donnerstag (18. Februar) hatte der Ballermann-Star sich bei seinen Fans mit einem Video auf Instagram gemeldet, das er auf der Fahrt ins Krankenhaus im Auto aufgenommen hatte. "Man hat mir gestern mitgeteilt, dass ich einen Tumor im Unterkiefer habe und das war wie ein Schlag ins Gesicht", so der Schlagerstar in seinem Clip. "Ihr kennt mich ja, ich bin ein lustiger Typ und bin auch eigentlich immer gut gelaunt, aber wenn man auf einmal sowas gesagt bekommt, dann … ja." Man wisse zurzeit noch nicht, ob der Tumor gutartig oder bösartig ist. Ende dieser Woche soll Jürgen das Ergebnis der Untersuchung erhalten.

So viel Wut auf Jürgen Milski

Doch es sind nicht nur gute Wünsche, die Jürgen Milski seitdem auf Social Media lesen muss. Kranke Internet-Trolle scheinen sich offenbar am Leiden des Stars abzuarbeiten und bombardieren ihn mit hasserfüllten Nachrichten. Eine davon hat der Sänger mit den Worten "Was stimmt mit diesen Menschen nicht?" auf seinem Profil veröffentlicht: Da wünscht ihm ein Nutzer "Streukrebs im Gesicht" und belegt ihn mit wütenden Schimpfworten. Unfassbar.

"Eigentlich tut mir die Person nur leid. Wer so voller Hass steckt, kann in seinen Leben nicht glücklich werden", so ein fassungsloser Jürgen im Gespräch mit RTL. Zum Glück seien derartige Hasstiraden aber in der Minderheit: Die meisten seiner Follower wünschen dem Star nur das Beste und drücken die Daumen ob einer baldigen Genesung. "Deswegen lasse ich mir von seinem Kommentar, der so unterirdisch ist, auch nicht meine positive Einstellung nehmen", erklärte ein tapferer Jürgen Milski.