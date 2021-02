Allgemein | STAR NEWS

Schocknachricht von Jürgen Milski: Tumor-OP

DE Deutsche Promis - Eigentlich ist Jürgen Milski (57) schon von Berufs wegen stets gut gelaunt, doch am Donnerstag wandte sich der Sänger ('Großer Bruder') und Moderator mit belegter Stimme in seiner Instagram Story an seine Fans.

Der Zahnarzt wurde fündig

"Man hat mir gestern mitgeteilt, dass ich einen Tumor im Unterkiefer habe und das war wie ein Schlag ins Gesicht", so der Schlagerstar in seinem Clip. "Ihr kennt mich ja, ich bin ein lustiger Typ und bin auch eigentlich immer gut gelaunt, aber wenn man auf einmal sowas gesagt bekommt, dann … ja." Man wisse zurzeit noch nicht, ob der Tumor gutartig oder bösartig ist — der Star hatte das Video im Auto auf dem Weg zur Klinik aufgenommen, um sich dort sofort unters Messer zu begeben. Der Tumor war im Rahmen einer längeren Zahnbehandlung entdeckt worden, bei der Jürgen unter anderem Implantate gesetzt wurden.

Jürgen Milski will positiv denken

Seine sonnige Natur bewahrt sich Jürgen Milski dabei trotz der Schocknachricht: "Ich bin ein sehr positiver Mensch und ich glaube auch fest daran, dass es gutartig ist, aber trotzdem kommen so Gedanken auf. Was ist jetzt, wenn es doch bösartig ist." Der Sänger hat gerade etwas ähnliches im Bekanntenkreis erlebt, einer seiner ältesten Freunde habe gerade Chemotherapie hinter sich. "Ich habe gesehen, was der mitgemacht hat, das wünscht man seinem ärgsten Feind nicht", so Jürgen weiter. "Da denkt man natürlich auch dran: Wird dir das jetzt auch passieren?" Dabei schluckt der TV-Star mehrmals. "Da merkt man wieder, dass das Wichtigste doch die Gesundheit ist." Alles andere, worüber man sich sonst so aufrege, sei im Vergleich uninteressant. Jetzt wartet Jürgen Milski auf das Ergebnis der OP — seine Fans drücken die Daumen.