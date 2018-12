Allgemein | STAR NEWS

Jürgen Milski: Geteiltes Leid tut trotzdem weh

Jürgen Milski (55) leidet.

Der legendäre Entertainer hat sich vor laufenden Kameras schwer verletzt. Eigentlich sollte er bei den ‘ProSieben Wintergames’, in denen mehrere Prominente in aufregenden sportlichen Disziplinen gegeneinander antreten, mitspielen. Doch dazu wird es nicht kommen, denn sowohl Jürgen Milski als auch sein Kollege Raúl Richter (31) haben sich beim Training verletzt und werden deshalb nun doch nicht an der Show teilnehmen.

Jürgen rutschte laut Berichten des ‘Express’ mit einer E-Schwalbe im Schnee aus, fiel auf Kopf und Schulter. Gegenüber ‘BILD’ bestätigt Jürgen: "Es ist tatsächlich passiert. Ich habe mich beim Training für die 'Wintergames 2018' bei einem Sturz von der Schwalbe schwer verletzt. Bänder in der Schulter sind gerissen. Dadurch kann ich am Freitag und Samstag nicht bei den Live-Sendungen an den Start gehen."

Nun hat Jürgen Milski sechs Wochen Sportpause. Doch er ist nicht der einzige, der sich während den Proben schlimm verletzt hat: Sein Kollege Raúl Richter verunglückte beim Kanu-Rodeln und wird aktuell wegen Verdachts auf Schulterbruch behandelt.

© Cover Media