Jubel bei Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc: Das erste Baby ist unterwegs

DE Deutsche Promis - Auf Instagram wurde die frohe Botschaft offiziell verkündet: Jimi Blue Ochsenknecht (29) lud das Bild von zwei Plüsch-Rasseln im Micky-Maus-Design (hellblau und rosa) und eines Schwangerschaftstests hoch, um seinen 226.000 Followern mitzuteilen, dass er Vater wird.

Jimi Blue Ochsenknecht ist "mehr als glücklich"

"Es ist alles noch sehr früh aber wir sind mehr als glücklich", schrieb der Schauspieler ('Die wilden Kerle'). Und was ist mit der zukünftigen Mama, Yeliz Koc (27)? "Yeliz geht es soweit so gut, nur die Übelkeit macht ihr sehr zu schaffen", fügte der Sohn von Uwe und Natascha Ochsenknecht hinzu. Fans der Influencerin und ehemaligen 'Bachelor'-Kandidatin hatten es schon geahnt, nachdem Yeliz erst vor wenigen Tagen in einer Frage-und-Antwort-Session auf Instagram erklärt hatte, es gehe ihr im Moment "nicht so gut."

Babys, überall Babys

Besonders kurios übrigens: Erst im Mai 2020 hatten Yeliz Koc und ihr damaliger Freund Johannes Haller sich getrennt. Dieser ist auch neu vergeben und mit Reality-Queen Jessica Paszka — ebenfalls ehemalige 'Bachelor'-Kandidatin — glücklich. Auch die beiden erwarten zurzeit ihr erstes Kind. Und wem das noch nicht genug Kindersegen ist, der sei kurz daran erinnert, dass auch Jimi Blues jüngere Schwester Cheyenne schwanger ist. Im Hause Ochsenknecht steht also gleich doppelter Kindersegen ins Haus.

Derweil überschlagen sich die Gratulanten auf Jimi Blues Instagram-Account. Cheyenne weiß schon jetzt: "Unsere Babys werden die besten Freunde." Die werdende Oma Natascha schrieb: "Erst kein Enkelkind und dann zwei in einem Jahr." Ob Oma wohl mal mit Babysitten bei Cheynne und Jimi Blue Ochsenknecht aushilft?