Familienkritik: Jimi Blue Ochsenknecht setzt sich zur Wehr

DE Deutsche Promis - Auweia! In der Familie Ochsenknecht rumort es zurzeit gewaltig. Es scheint, als habe sich der Rest des Clans auf Jimi Blue Ochsenknecht (31) eingeschossen. Doch das will der Schauspieler und Musiker nicht so einfach auf sich sitzen lassen.

"Das weiß er auch selbst"

Auslöser böser Kommentare von Mama Natascha (58) und Schwester Cheyenne (22) ist Jimi Blues neue Beziehung. Der Star liebt die Rennfahrerin Laura-Marie Geissler, reist mit ihr zu Rennen. Das schmeckt der Verwandtschaft offenbar nicht, wie in der neuen Folge der Reality-Reihe 'Die Ochsenknechts' klar wird. "Jimi hat sich sehr verändert, das weiß er auch selbst", kritisiert Cheyenne ihren Bruder, seine Mutter beschwert sich: "Jimi vernachlässigt zur Zeit alles, auch beruflich." Zuvor hatte sie seine Beziehung gar als "ungesund" bezeichnet. Starker Tobak, und das will Jimi Blue auch nicht so einfach auf sich sitzen lassen.

Jimi Blue Ochsenknecht schlägt zurück

Auf Instagram bezog Jimi Blue Ochsenknecht klare Stellung. Er postete eine Bilderstrecke aus Pärchenfotos, versah sie mit einem Zitat von Ghandi, in dem es heißt: "Erst ignorieren sie dich, dann lachen sie dich aus, dann bekämpfen sie dich, dann gewinnst du." Er fügte hinzu: "Es ist egal, was sie sagen." Ohne seine Familie direkt anzusprechen, macht er damit ein eindeutige Ansage.

Dass er seine Arbeit vernachlässigt, will sich der Musiker übrigens auch nicht vorwerfen lassen. "Am 10.03.23 erscheint meine neue Single 'Gehts dir gut' schrieb er vor wenigen Tagen ebenfalls auf Instagram. "Den Song habe ich Laura zum Valentinstag geschenkt", erklärte Jimi Blue Ochsenknecht gegenüber 'Bild' und fügte hinzu: "All die negativen Kommentare der letzten Zeit haben unsere Beziehung nur noch stärker werden lassen. Wir beide gegen den Rest der Welt. Was andere über uns sagen, ist mir eigentlich egal."

