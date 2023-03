Allgemein | STAR NEWS

Jimi Blue Ochsenknecht: Seine neue Liebe sorgt für Familienstress

DE Deutsche Promis - Jimi Blue Ochsenknecht (31) ist überglücklich: Seine Freundin Laura-Marie Geissler (23) hat seinen Heiratsantrag angenommen. Doch in seiner Familie hält sich die Freude in Grenzen, wie in der Sky-Serie ‘Diese Ochsenknechts’ mitzuerleben war.

Ist es noch zu früh?

"Tja, frisch verlobt", sagte Mutter Natascha Ochsenknecht (58) nur nachdenklich, bevor sie nachlegte: "Habe es ja irgendwie erwartet, muss man sich für die beiden freuen ... auch wenn ich persönlich es als zu früh empfinde." Für sein Timing steckte der Schauspieler ebenfalls Kritik von der Verwandtschaft ein, denn er ging ausgerechnet am ersten Hochzeitstag von Schwester Cheyenne (23) vor Laura-Marie aufs Knie. Die erklärt denn auch, ihr Bruder habe sich "sehr verändert", schaue nur noch "auf sich und seine neue Beziehung". Das diese Beziehung seiner Familie nicht gefällt, ist Jimi schon klar geworden, aber: "All die negativen Kommentare der letzten Zeit haben unsere Beziehung nur noch stärker werden lassen", sagte er kürzlich zu ‘Bild’.

Jimi Blue Ochsenknecht vergaß einen Geburtstag

Einen weiteren Minuspunkt kassierte Jimi nun, als er den Geburtstag seiner Mutter ignorierte. "Das ist das erste Mal seit Jahren", sagte Natascha traurig zu den TV-Kameras. Cheyenne hat dafür eine Erklärung: "Er ist halt gerade in seiner Welt. Und da hat anscheinend nicht jeder Platz." Vielleicht wird Mutter Natascha ja doch noch mit der Liebsten ihres Sohnes warm. Mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (29) hatte sie ja auch so ihre Schwierigkeiten, doch in einer Instagram-Story erklärte sie vor einigen Tagen: "Egal was passiert ist, Yeliz Koc ist die Mutter meiner Enkelin und ich respektiere sie. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen." Und Jimi wünscht sich nur noch eins, nämlich seine Ruhe: "Ich habe eine neue Liebe, ich bin glücklicher denn je mit ihr. Das ist eine wunderschöne Beziehung", betonte er in der Reality-Doku. "Wenn man dann sagt: 'Das ist zu schnell oder pass auf', dann denke ich mir: 'Halt die Klappe, du hast keine Ahnung. Und es geht dich auch nichts an", sagte Jimi Blue Ochsenknecht in Richtung seiner Mutter.

Bild: Nicole Kubelka/Geisler-Fotopress/picture-alliance/Cover Images