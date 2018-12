Allgemein | STAR NEWS

Jörn Schlönvoigt hat den Sinn des Lebens gefunden

Jörn Schlönvoigt (32) ist beseelt.

Der Darsteller (‘Gute Zeiten, schlechte Zeiten’) ist vor fast genau einem Jahr Vater einer kleinen Tochter geworden. Mit seiner Frau Hanna Weig und der süßen Delia ist das Trio jetzt komplett – und Jörn so erfüllt und glücklich wie noch nie zuvor. Die beiden Frauen haben seinem Leben erst einen Sinn gegeben, wie er im Interview mit ‘Gala’ schwärmt und jedem nur ans Herz legt, eine Familie zu gründen, um den Sinn des Lebens zu finden: "Hanna und ich haben festgestellt, dass unser jetziges Leben ein anderes ist als vorher. Es ist wertvoller, es fühlt sich alles intensiver an. Man fragt immer nach dem Sinn des Lebens. So pathetisch sich das anhört: Für mich persönlich sind Delia und Hanna der Sinn meines Lebens. Ich bin jetzt 32 Jahre alt, ich hab meine Erfahrungen gesammelt. Aber nichts hat mich so erfüllt, hat mich so reich gemacht wie mein eigenes Kind, wie meine Familie."

Wenn ein Kind schon so glücklich macht, was können dann erst zwei Kinder bewirken? Planen Jörn und seine Hanna etwa schon weiteren Nachwuchs? Erst einmal will der Schauspieler gar nichts ausschließen: "Wir sind nicht abgeneigt. Direkt nach der Geburt konnten wir uns kein zweites Kind vorstellen. Allerdings geht es wahrscheinlich vielen Eltern so, wenn man gerade eine Geburt hinter sich hat."

Es eilt also nicht. Jetzt sind Jörn und Hanna erst einmal auf den Malediven, um den ersten Geburtstag ihrer Tochter zu feiern. Dabei ist der Trip nicht das eigentliche Geburtstagsgeschenk. Stattdessen dient der Urlaub auf den Malediven als Hochzeitsreise. Schließlich haben Jörn Schlönvoigt und Hanna Weig nach ihrer Hochzeit im Sommer bisher noch keine Flitterwochen gemacht.

