Johnny Depps kontroverser Auftritt in Cannes: Sieben Minute stehende Ovationen

DE Showbiz - Da kamen sogar einem hartgesottenen Hollywoodrecken wie Johnny Depp (59) die Tränen. Obwohl der Schauspieler von Hollywood wegen der Vorwürfe häuslicher Gewalt bereits längere Zeit gemieden wird, empfing Cannes den Star jetzt mit offenen Armen.

Sichtlich bewegt

Am Dienstagabend (16. Mai) feierte sein neuestes Projekt 'Jeanne du Barry' bei den Filmfestspielen an der französischen Riviera Premiere. Es war der Eröffnungsfilm des Festivals, und die Entscheidung, den in Ungnade gefallenen Star zum Zugpferd der Veranstaltung zu machen, war nicht unumstritten. Doch Johnny Depp brauchte sich keine Sorgen zu machen, wie man ihn empfangen würde. Als der Film, eine französische Produktion, in der er König Ludwig XV. spielt, zu Ende ging, gab es stehende Ovationen, die sieben Minuten anhielten. Der Darsteller war sichtlich bewegt, als er dem Publikum vom Balkon des Palais-Theaters zuwinkte.

Johnny Depps Auftritt ist nicht unumstritten

Vor dem Eröffnungsabend hatte der Festivaldirektor die Entscheidung verteidigt, Johnny Depp eine derart große Plattform zu bieten. "Ich kenne das Image von Johnny Depp in den USA nicht", behauptete Thierry Fremaux. "Wenn ich ehrlich bin, gibt es nur eine Regel in meinem Leben: Das ist die Freiheit der Gedanken und Redefreiheit und das Handeln innerhalb eines legalen Rahmens." Er habe "kein Interesse" an dem Prozess, in dem Schauspielerin Amber Heard (37) ihrem Ex-Mann vorgeworfen hatte, sie misshandelt zu haben. Vielmehr würde ihm Johnny Depp "als Schauspieler" viel bedeuten — so kann man Kontroversen natürlich jederzeit elegant umschiffen.

Bild: Robert Smith/INSTARimages