Allen Gerüchten zum Trotz: Johnny Depp wird nicht zu ‚Fluch der Karibik‘ zurückkehren

DE Showbiz - Die Gerüchte um eine Rückkehr von Johnny Depp (59) zum 'Fluch der Karibik'-Franchise hatten kaum neue Nahrung erhalten, als sie auch schon wieder dementiert wurden. Am Mittwoch (23. November) wurde online gemunkelt, dass der Schauspieler auf der Besetzungsliste des nächsten Films der Reihe stünde.

"Neue Energie" fürs Franchise

2018 war der Darsteller, der für viele der Grund für den Erfolg der Piratenfilme war, von Disney gefeuert worden. Doch nun wollte jemand seinen Namen auf einer Besetzungsliste gesehen haben. Viele freuten sich bereits auf ein Wiedersehen mit Captain Jack Sparrow. Johnny war zuletzt 2017 in 'Pirates of the Caribbean: Salazars Rache' in seine Parderolle geschlüpft, danach hatten die Macher das Gefühl, dass ihr Franchise "neue Energie" brauche. Mittlerweile wird Berichten zufolge an einem sechsten Teil mit dem Arbeitstitel 'A Day At The Sea' gefeilt.

Johnny Depp führt wieder Regie

Darin wird Johnny Depp aber definitiv nicht zu sehen sein. Es kursierte zunächst das Gerücht, sein Name sei auf einem so genannten Call Sheet aufgetaucht — darin werden alle Informationen eines Drehtages aufgeführt, darunter auch, welche Darsteller*innen an der Reihe sind. Demnach sollte sich der Hollywoodstar Anfang Februar an einem geheimen Drehort in Großbritannien zum Dienst melden. Doch diese Gerüchte entsprechen nicht der Wahrheit, meldete 'DailyMail.com' kurze Zeit später.

Der Schauspieler widmet sich derweil seinem ersten Projekt nach dem Verleumdungs-Process gegen seine Ex-Frau Amber Heard. Johnny Depp wird bei einem Biopic des italienischen Bildhauers und Malers Amedeo Modigliani Regie führen.

Bild: Cliff Owen/CNP/startraksphoto.com