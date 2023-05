Allgemein | STAR NEWS

Der Star ist verletzt: Johnny Depp muss US-Tour verschieben

DE Showbiz - Auf die Gigs hatte Johnny Depp (59) sich schon lange gefreut, doch jetzt müssen sie aus gesundheitlichen Gründen verschoben werden. Der Schauspieler ('Fluch der Karibik') und Musiker teilte auf Instagram mit, dass drei Konzerte in den USA statt dieser Woche erst im Juli stattfinden können.

Fraktur im Fuß

"Meine lieben Freunde, es tut mir leid, euch mitteilen zu müssen, dass ich mir das Fußgelenk gebrochen habe, das ist echt ärgerlich!!!" schrieb der Superstar auf Instagram. "Es begann mit einer Haarriss-Fraktur irgendwo zwischen Cannes und der Royal Albert Hall, und es wurde schlimmer statt besser." Ihm sei angeraten worden, "jegliche Aktivitäten zu vermeiden, zudem sei er "nicht reisefähig." Jetzt müssen drei Konzerte verschoben werden. "Es tut mir sehr leid, dass ich euch in New Hampshire, Boston und New York nicht sehen kann." Andere Gigs seien indes nicht in Gefahr, und auch Fans in Europa können aufatmen.

Johnny Depp kommt nach Deutschland

So sollen Johnny Depp und seine Hollywood Vampires im Juni und Juli auch in Deutschland vorbeischauen. Dort stehen unter anderem Konzerte in Hamburg, Oberhausen, München, Mainz auf dem Programm. "Ich verspreche, wir bringen euch allen in Europa eine unglaubliche Show", schrieb der Star weiter. Die verpassten Konzerte an der US-Ostküste würden zu einem späteren Termin nachgeholt, hier will er Ende Juli auf der Bühne stehen.

Zu den Hollywood Vampires gehören neben dem Schauspieler auch Alice Cooper, Joe Perry und Tommy Henriksen. Jetzt gönnt sich Johnny Depp eine Ruhepause, damit er für die Gigs auf dieser Seite des Atlantiks fit it.

Bild: Robert Smith/INSTARimages