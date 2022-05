Allgemein | STAR NEWS

Johnny Depp vor Gericht: Nun wirft ihm auch Ex Ellen Barkin kontrollierendes Verhalten vor

DE Showbiz - Als der Verleumdungsprozess, den Hollywoodstar Johnny Depp (58) gegen seine Ex-Frau Amber Heard (36) führt, am Donnerstag (19. Mai) in die nächste Runde ging, kam auch Schauspielerin Ellen Barkin (68, 'Sea of Love') zu Wort. Sie und Depp waren in den Neunzigern ein Paar gewesen und sie zeichnete kein allzu schmeichelhaftes Bild von ihm.

Johnny Depp braucht volle Kontrolle

In einer bereits 2019 aufgezeichneten Videoaussage, die vor Gericht abgespielt wurde, erinnerte sich Ellen Barkin an ihre Zeit mit Depp. Er sei "kontrollierend" und "fordernd" gewesen, erklärte sie und beschrieb Johnny Depp als "einfach einen eifersüchtigen Mann", der sie oft fragte "Wo gehst du hin? Mit wem gehst du da hin? Was hast du gestern Abend gemacht?" Einmal sei Depp "sehr, sehr wütend" geworden, weil sie einen Kratzer auf dem Rücken hatte: "Er bestand darauf, dass der Kratzer entstand, als ich Sex mit jemand anderem als ihm hatte". Sie fügte hinzu, dass es "sehr normal" gewesen sei, dass er eifersüchtig war.

Ellen Barkin spricht über fliegende Weinflaschen

Die Schauspielerin berichtete außerdem, dass Depp einmal eine Weinflasche nach ihr warf, während er mit jemand anderem im Raum stritt: "Warum er die Flasche warf, weiß ich nicht." Sie erinnere sich, dass Depp "immerzu trank und einen Joint rauchte" und auf halluzinogenen Trips war. Am Ende sei Depp es gewesen, der die Beziehung beendete, und sie "hörte danach nie wieder etwas von ihm".

Als eine Zeugenaussage von Ellen Barkin während des Gerichtsprozesses, den Depp gegen die britische Tageszeitung 'The Sun' führte, verlesen worden war, beteuerte Depp, dass die Geschichte mit der fliegenden Flasche "unwahr" sei. Er behauptete, Barkin hege einen Groll gegen ihn und er habe keine Probleme mit Aggressionsbewältigung. Diesen Prozess verlor Depp, weil der Richter Heards Schilderungen von häuslicher Gewalt für "grundsätzlich wahr" hielt. Es bleibt abzuwarten, wie der laufende Verleumdungsprozess vor dem Fairfax County Courthouse in Virginia für Johnny Depp ausgehen wird.

Bild: Cliff Owen/CNP/startraksphoto.com