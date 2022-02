Allgemein | STAR NEWS

Johnny Depp: Nach Skandalen bereit für ein neues Leben

DE Showbiz - Johnny Depp (58) ist in Hollywood zum Außenseiter geworden, doch von unerwarteter Seite wurde ihm der Glaube an die Menschheit wiedergegeben: Der serbische Präsident Aleksandar Vučić zeichnete den Schauspieler mit einer Verdienstmedaille aus.

Johnny Depp dankt Serbien

Während der Zeremonie in Belgrad zeigte sich Depp bewegt und sagte: "Ich stehe auf der Schwelle zu einem neuen Leben und es gefällt mir. Ich mag einen Neuanfang. Und ich würde diesen Neuanfang gerne hier beginnen, in Serbien, wenn Sie mich akzeptieren", erklärte der Star in seiner Dankesrede. "Ich danke Ihnen aufrichtig, Präsident Vučić. Die Verdienstmedaille, mit der Sie mich geehrt haben und die Sie mir freundlicherweise verliehen, werde ich ehren und ich werde alles in meiner Macht stehende tun, um sie zur Verkörperung meiner Verbundenheit zu machen. Noch einmal vielen Dank, seien Sie gesegnet, ich fühle mich wirklich geehrt. Aus der Tiefe meines Herzen, aus meinem tiefsten Inneren, nehme ich diese große Ehre in aller Bescheidenheit an und ich werde Sie nie enttäuschen, vielen Dank."

Europa gibt Johnny Depp weitere Chancen

Die Ehrung wurde dem Star für seine "außergewöhnlichen Beiträge zu öffentlichen und kulturellen Aktivitäten, insbesondere im Bereich der Filmkunst und der Werbung für Serbien in aller Welt" zuteil. Teile seines Films 'Minamata' drehte Depp 2020 in Serbien, außerdem lieh er einer Figur in der serbischen Animationsserie 'Puffins Impossible' seine Stimme.

Depp verlor seine Rolle im 'Phantastische Tierwesen'-Franchise und bekam keine neue Rollenangebote, nachdem er seine Verleumdungsklage gegen die britische Tageszeitung 'The Sun' im November 2020 verloren hatte. Er hatte sich dagegen wehren wollen, dass das Blatt ihn als "Ehefrauenschläger" bezeichnet hatte, nachdem seine Ex-Frau Amber Heard entsprechende Vorwürfe geäußert hatte und ein Richter befand, dass diese "im Prinzip wahr" seien. Obwohl Hollywood seinen einstigen Liebling fallen ließ, bekommt Johnny Depp weiterhin Rollen in Europa – so wurde kürzlich bekannt, dass er den französischen König Louis XV. in einem Film des französischen Regisseurs Maïwenn spielen soll, der in diesem Sommer in Paris gedreht werden soll.

