Allgemein | STAR NEWS

Johnny Depp als Maler: Arbeit an Gemälde nach 14 Jahren fortgesetzt

DE Showbiz - Johnny Depp (56) ist nicht nur Schauspieler. Der Künstler ist auch Musiker, spielt Gitarre, hat eine eigene Band. Er kann auch malen, wie er seinen Fans jetzt bewies, indem er auf seinem neuen Instagram-Account ein Gemälde präsentierte, das er kürzlich vollendet hat. Das Bild zeigt eine Weinflasche. Begonnen hatte er es bereits vor 14 Jahren.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Auf Social Media gab Johnny unumwunden zu, die Ausgangssperre aufgrund der aktuell grassierenden Pandemie kreativ genutzt zu haben: "Es ist schon merkwürdig, wie wir bestimmten Dingen solch einen reinen, intensiven Fokus gewidmet und uns ihnen monatelang ohne Pause hingegeben haben. Dann dreht sich plötzlich der Wind und wir bewegen uns auf neuen Gleisen." Damit meinte Johnny Depp seine Begeisterung für das Malen – eine Begeisterung, die nach einigen Jahren der Hingabe schlicht vernachlässigt worden sei: "Viel zu lange sind diese früheren Interessen oder Leidenschaften hinten angestellt worden, abgestellt in die Tiefen einer vollgerümpelten Kammer im Gehirn; gestapelt auf die ganzen anderen Dinge, für die in meinem Kopf kein Platz mehr war – bis vor kurzem."

Johnny Depp konnte es nie vergessen

Johnny Depp erklärte, dass er während der Selbst-Isolation auf das alte, unvollendete Gemälde einer Weinflasche gestolpert war, und sich inspiriert fühlte, nach vielen Jahren mal wieder einen Pinsel in die Hand zu nehmen: "Ich habe dieses Bild gefunden, das ich 2006 angefangen hatte zu malen. 14 Jahre lange habe ich es nicht angefasst. Ich habe höchstens mal kurz draufgeschaut. Trotzdem musste ich immer wieder daran denken, an dieses unfertige Bildnis. Auch wenn wir dazu gezwungen sind, im Hier und Jetzt zu leben, so fordert eine merkwürdige Art der gebrochenen Leidenschaft doch, dass wir uns einem Objekt hingeben, auf das wir uns einst konzentriert haben und das unsere Rückkehr von einem fernen Ort erwartet. Ich werde euch über den Fortschritt auf dem Laufenden halten. Alles Liebe, JD."