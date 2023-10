Allgemein | STAR NEWS

Joe Jonas und Sophie Turner: Sorgerechtsstreit vorläufig abgewendet – bis 2024

DE Showbiz - Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) haben mit ihren Anwält*innen ein vorläufiges Sorgerecht für ihre gemeinsamen Töchter Willa (3) und Delphine (1) ausgehandelt. Lange Zeit hatte es nicht danach ausgesehen.

“Zu gleichen Teilen in liebevoller Umgebung”

Der Musiker ('Cake by the Ocean') hatte im September die Scheidung von der 'Games of Thrones'-Darstellerin eingereicht und danach brodelte die Gerüchteküche. Angeblich hätte sich seine baldige Ex-Frau nicht richtig um den Nachwuchs gekümmert, diese konterte, dass er die Pässe der Kleinen einbehalten habe, damit sie nicht mit ihnen in ihre englische Heimat reisen könne. Vier Tage wurde nun in New York verhandelt und das Ex-Paar gab eine Erklärung heraus: "Nach einer produktiven und erfolgreichen Mediation haben wir uns darauf geeinigt, dass die Kinder ihre Zeit zu gleichen Teilen in liebevoller Umgebung in den USA und Großbritannien verbringen werden."

Joe Jonas und Sophie Turner sind nun Zwei-Wochen-Eltern

Zumindest ist jetzt laut 'Daily Mail' der Zeitplan geregelt. Joe Jonas und Sophie Turner bekommen ihre beiden Töchter bis Mitte Januar immer jeweils zwei Wochen. Das stellt sicher, dass der Jonas-Brothers-Star seine Kleinen mit auf Tour nimmt. Die Schauspielerin hat wiederum ihr Ziel erreicht und kann nun Weihnachten mit ihrem Nachwuchs in der britischen Heimat verbringen. Übergabe der Kleinen wird immer New York sein. Sophie Turners Anwalt Stephen Cullen bezeichnete die Mediation als "fortlaufend und produktiv" und stellte fest, dass die Aufteilung des Sorgerechts "in Erwartung einer einvernehmlichen Lösung aller Fragen" erfolgte. Ein fieser Sorgerechtsstreit zwischen Joe Jonas und Sophie Turner ist erst einmal beigelegt.

