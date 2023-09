Allgemein | STAR NEWS

Joe Jonas und Sophie Turner: Er hat die Scheidung eingereicht

DE Showbiz - Es gibt Zyniker, die sind davon überzeugt: Je mehr weiße Tauben bei einer Hochzeit mit großem Pomp in den Himmel steigen, desto kürzer wird die Ehe. Diese Zyniker haben neue Nahrung bekommen, denn nachdem sich die Hochzeits-Feierlichkeiten von Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) 2019 über Monate hinzogen, ist jetzt bereits wieder Schluss mit dem Glück.

"Unwiederbringlich kaputt"

Der Sänger der Jonas Brothers ('Leave Before You Love Me') hat die Scheidung von der 'Game Of Thrones'-Darstellerin eingereicht. Gerüchte, dass es nach gerade einmal vier Jahren aus sei zwischen dem Amerikaner und der Britin, schwirrten bereits seit Tagen durch den Promi-Äther. Jetzt hat der Musiker Nägel mit Köpfen gemacht und in Miami-Dade County, Florida entsprechende Unterlagen eingereicht. Laut 'TODAY.com ' heißt es darin, dass seine Ehe mit dem 'Game of Thrones'-Star "unwiederbringlich kaputt" sei. Das Paar hat zwei Töchter, die dreijährige Willa sowie ein weiteres Mädchen, deren Name seit der Geburt im Juli 2022 geheim gehalten wird. In den Gerichtsunterlagen wird sie als "D.J." geführt.

Joe Jonas will keinen Unterhalt von Sophie Turner

In seinem Antrag erklärt Joe Jonas, dass die Kinder bei ihm in Miami wohnen, wo die Familie lebt, sowie an anderen Orten in den USA, wenn er mit seinen Brüdern auf Tour ist. Er schreibt, dass es im besten Interesse der Kinder sei, "dass die Parteien sich ihre Pflichten als Eltern teilen". Laut 'DailyMail.com ' bittet Joe darum, dass ein "Erziehungsplan" und ein "Fahrplan" erstellt werden, wer die Kinder wann bei sich hat, das Haus in Miami sei die erste Wohnadresse der Kinder.

Auch der Ehevertrag mit Sophie Turner wird erwähnt. Den schloss das Paar vor seiner vor seiner standesamtlichen Hochzeit in Las Vegas im Mai 2019 und der großen Feier in Frankreich im Monat danach ab. Joe deutete an, er habe nicht die Absicht, Unterhalt von seiner ehemaligen Frau einzuklagen: "Beide Parteien haben die Mittel, ihre minderjährigen Kinder zu versorgen und sollten daher beide für ihren Unterhalt aufkommen", heißt es in den Unterlagen, mit denen Joe Jonas das Ende seiner Ehe mit Sophie Turner einleiten will.

