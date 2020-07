Allgemein | STAR NEWS

Joe Jonas und Sophie Turner: Es ist ein Mädchen!

DE Showbiz - Das wohl am schlechtesten gehütete, süße Geheimnis von Hollywood ist gelüftet. 'Game of Thrones'-Star Sophie Turner (24) und ihr Mann Joe Jonas (30), Musiker der Jonas Brothers ('Sucker'), sind Eltern geworden.

Willkommen, kleine Willa!

Die Schauspielerin soll bereits am vergangen Mittwoch (22. Juli) ihre kleine Tochter in Los Angeles zur Welt gebracht haben — das berichtet das Promi-Portal 'TMZ'. Die Kleine soll angeblich Willa heißen. Ein Sprecher für Joe Jonas hat die Ankunft des Babys in der Zwischenzeit bestätigt, doch weitere Details gibt es nicht. "Sophie Turner und Joe Jonas freuen sich, die Geburt ihres Babys bekannt zu geben", wird der Sprecher von 'People.com' zitiert. Diese recht knapp gehaltene Informationspolitik hat das Paar die gesamte Schwangerschaft durchgehalten.

Sophie Turner und Joe Jonas bewahrten Stillschweigen

So hatten Joe Jonas und Sophie Turner nie offiziell verkündet, dass sie Eltern werden, obwohl beide sonst sehr aktiv auf Instagram sind und die ganze Welt an ihren sich mehrere Monate erstreckenden Hochzeitsfeierlichkeiten im Frühjahr und Sommer 2019 hatten teilhaben lassen. Im Mai war Sophie erstmals mit Babybauch in der Öffentlichkeit gesehen worden. Während der Pandemie hatte sich das Paar, wie die meisten Stars, in die Isolation zurückzugezogen.

Damit hätten sie kein Problem, erklärte Joe erst kürzlich in einem Interview mit 'SiriusXM': "Wir haben ja erst letztes Jahr geheiratet, wir genießen die Zeit also." Für Joe Jonas und Sophie Turner war es wohl die Ruhe vor dem Sturm.