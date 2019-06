Allgemein | STAR NEWS

Joe Jonas und Sophie Turner: Hochzeit auf Schloss Tourreau

Joe Jonas (29) und Sophie Turner (23) sorgten für eine Überraschung, als bekannt wurde, dass die beiden im vergangenen Monat in Las Vegas geheiratet hatten. Doch jetzt wollen der Musiker und die Schauspielerin ihr Eheversprechen noch in einer großen Zeremonie mit Freunden und Familie feiern. Geplant ist der Event für den kommenden Samstag, den 27. Juni und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Hochzeitsglocken auf Schloss Tourreau

Die Feier soll in Sarrians im Chateau de Tourreau stattfinden, ein restauriertes Schloss aus dem 18. Jahrhundert. Das Hochzeitspaar und weitere Teilnehmer der Feierlichkeiten, darunter Joes Brüder Nick (26) und Kevin (31) sowie ihre Frauen, wurden am Donnerstag [27. Juni] auf dem Gelände fotografiert. Joe und Sophies Familienmitglieder sollen in dem privaten Anwesen mit den neun Schlafzimmern - eine Übernachtung kostet dort rund 4.400 Euro - untergebracht werden. Dort haben sie unter anderem Zugang zu einem Pool, einem Weinkeller und einem Tennisplatz.

Ankunft in Frankreich

Joe and Sophie kamen bereits letzte Woche mit einer Gruppe von Freunden und Familienangehörigen in Paris an, um die Vorbereitungen für den großen Tag zu treffen. Zwischendurch nahm das verliebte Paar noch einen kleine Auszeit in der Provence, bevor die Reise weiter nach Sarrians ging.

Joe Jonas und Sophie Turner sind seit 2016 ein Paar, verlobt hatten sie sich 2017.

