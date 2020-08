Allgemein | STAR NEWS

Jimi Blue Ochsenknecht: Seine neue Freundin ist ein Promi

DE German Stars - Jimi Blue Ochsenknecht (28) schwebt auf Wolke Sieben. Der Schauspieler hat in Yeliz Koc (26) eine neue Freundin gefunden, mit der er von jetzt an durch das Leben tanzt. Um Jimi Blues Liebesleben war es zuvor lange Zeit still. Damit ist jetzt Schluss.

Überall Männer, soweit das Auge reicht

Yeliz ist keine Unbekannte, war sie doch im 'Bachelor' zu sehen und im 'Sommerhaus der Stars' aufgetreten. Ihr Liebesleben war nie langweilig: Nach der Ausstrahlung des 'Bachelors' begab sich die schöne Brünette in eine längere On-Off-Beziehung mit Johannes Haller. Vor etwas mehr als einem Monat zeigte sie dann noch Interesse, den ehemaligen 'Bachelorette'-Kandidaten Filip Pavlovic besser kennen zu lernen: "Was am Ende wird, wissen wir nicht aber Freunde bleiben wir, egal was passiert ... denke ich mal." Dass bei Yeliz privat mehr los ist, als sie sagen möchte, wurde den Fans dann wenig später klar.

Jimi Blue Ochsenknecht ist der Glückliche

Auf Instagram hatte sie ein Bild von einer Rose gepostet und klar gemacht, dass es in der Liebe bestens stehe. Ein längerer Instagram-Rückzug ließ sich auch durch eine frische Beziehung erklären, wie Yeliz schrieb: "Ich versuche gerade einen Teil aus meinem Privatleben privat zu lassen. Mir geht es gut! Macht euch keine Sorgen (...) ich bin wirklich glücklich momentan und vergesse da auch oft mal mein Handy..." Nun ist klar geworden, wer der neue Traumprinz ist. Auf Instagram postete Yeliz Koc jetzt ein Bild von sich und Jimi Blue Ochsenkecht, auf dem dieser sie in den Armen hält. Yeliz Kommentar: ein Emoji mit Herzchen-Augen.