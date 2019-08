Allgemein | STAR NEWS

Jimi Blue Ochsenknecht: Mama und Papa bekommen eigenen Drink

DE German Stars - Jimi Blue Ochsenknecht (27) wird zum Unternehmer. Heute, am 22. August, eröffnet er seine eigene Bar in Berlin-Mitte. Die hört auf den Namen 'Bar bOx', und auf der Getränkekarte finden sich allerlei Überraschungen.

Für Mama wird es Pink

So kommt es, dass Jimi Blue für seine Eltern, Uwe (63) und Natascha Ochsenknecht (54), jeweils eine eigene Kreation entworfen hat, wie er gegenüber 'Gala' verrät: "Beide werden einen eigenen Drink auf der Karte bekommen. Für meine Mutter habe ich mir die 'Pink Brain Margarita' mit 100 Prozent Agaven-Tequila und Pink Grapefruit überlegt; mein Dad bekommt den 'Ox-Rusty Nail', einen super Whiskey-Mix."

Jimi Blue Ochsenknecht hat Unterstützung

Für Jimi Blue geht mit der eigenen Bar ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Vor wenigen Tagen noch waren die Bauarbeiten in vollem Gange, mittlerweile ist alles bereit für den großen Tag, auf den der Schauspieler lange hingefiebert hat, wie er bereits gegenüber 'Bild' erklärte: "Den Traum hatte ich schon immer, aber leider ging das nicht so einfach. Ich habe jetzt eine Hotelgruppe als Teilhaber. Zusammen haben wir einen sechsstelligen Betrag investiert. […] Es gibt gutes Essen mit tollen Drinks, DJs und viel guter Laune. Wer zum Beispiel Lust hat, nach dem Dinner auf dem Tisch zu tanzen, kann dies gerne tun." Seine Film-, Fernseh- und Musikkarriere werde er dafür aber nicht an den Nagel hängen.

