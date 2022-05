Allgemein | STAR NEWS

Jetzt halten ihn zwei Töchter auf Trab: Ed Sheeran ist wieder Vater geworden

DE Showbiz - Es kommt heutzutage eher selten vor, dass Promis Geheimnisse lange hüten können, vor allem wenn es so süße sind wie Baby-News. Doch genau das ist Ed Sheeran (31) gelungen. Der Sänger und seine Frau Cherry Seaborn (30) sind zum zweiten Mal Eltern geworden, ohne dass jemand wusste, dass sie schwanger war.

"Im siebten Himmel"

Mit einem Posting auf Instagram, welches zwei winzige weiße Baby-Söckchen zeigte, überraschte der Sänger ('Shape Of You') seine 38,4 Millionen Follower. "Wir wollten euch mitteilen, dass wir ein weiteres wunderschönes kleines Mädchen bekommen haben. Wir sind beide so vernarrt in sie und überglücklich, dass wir jetzt eine vierköpfige Familie sind." Ein Sprecher des Stars ergänzte gegenüber der britischen 'Sun': "Ed und Cherry haben vor Kurzem ein kleines Mädchen bekommen und schweben im siebten Himmel. Sie freuen sich so darüber, dass Lyra eine kleine Schwester hat, und alle vier genießen wertvolle Familienzeit miteinander, bevor Ed wieder zurück auf Tour geht."

Ed Sheeran bittet um Privatsphäre

Der Sprecher von Ed Sheeran fuhr fort: "Wir freuen uns für sie und wir hoffen, dass alle während dieser besonderen Zeit ihre Privatsphäre respektieren." Weitere Details gab es nicht, daher ist zurzeit noch nicht bekannt, wann genau der Nachwuchs auf die Welt gekommen war und wie die Kleine heißen soll. Im August 2020 waren Ed und Cherry erstmals Eltern geworden. Schon damals hatte das Paar versucht, die Schwangerschaft geheim zu halten, doch zwei Wochen vor Geburt ihrer Tochter Lyra war der anstehende Familienzuwachs aufgeflogen. Cherry Seaborn und Ed Sheeran kennen sich seit ihrer Schulzeit und sind seit 2019 verheiratet.

Bild: Roger Wong/INSTARimages/Cover Images