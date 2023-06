Allgemein | STAR NEWS

Jetzt erst recht: Die Hochzeit von Verena Kerth und Marc Terenzi wird ein Riesen-Event

DE Deutsche Promis - Verena Kerth (41) und Marc Terenzi (44) wollen es allen, die an ihrer Liebe zweifeln, zeigen – mit einer pompösen Hochzeit und Olivia Jones (53) als Traurednerin. In Hamburg verrieten sie die ersten Details.

Olivia Jones soll das Paar trauen

Beim 15-jährigen Jubiläum von Olivia Jones’ Showclub durfte das Skandalpärchen natürlich nicht fehlen, denn das Lokal auf der Hamburger Reeperbahn spielt für Marc und Verena eine besondere Rolle: Hier erklärten sie im August 2022 unter dem wohlwollenden Lächeln der Gastgeberin öffentlich ihre Liebe und küssten sich. Mittlerweile sind die beiden verlobt, und auch die anhaltenden Gerüchte, dass ihre Beziehung nicht echt sei oder dass Verena Marc schlagen würde, können ihren Hochzeitsplänen nichts anhaben. Am Rande der Party verrieten sie, dass Olivia Jones, die auch als freie Traurednerin arbeitet, durch ihre Hochzeitszeremonie führen wird. “So eine Hochzeit, da braucht man ja schon ein bisschen Zeit”, erklärte Verena im ‘Gala’-Interview. Ihr Verlobter ergänzte, dass er seine Familie aus Amerika einfliegen wolle. Und: “Wir haben große Pläne für die Zukunft”, sagte Marc geheimnisvoll. “Wir suchen nach der richtigen Zeit, und ich denke, das dauert ein bisschen.”

Verena Kerth und Marc Terenzi wollen klotzen, nicht kleckern

So weit, so vage – vielleicht möchte Olivia noch ein wenig konkreter werden? “Ich weiß die ganzen Hochzeitsgeheimnisse”, sagte sie. “Es wird eine sehr wilde Hochzeit und wir müssen erstmal gucken, ob die Familie aus Amerika einfliegt. Es wird aber auch sehr traditionell mit der ganzen Familie.... Aber es sind halt auch Marc Terenzi und Verena Kerth, die da heiraten, es wird auch eine große Inszenierung sein. Und deshalb bin ich ja auch mit an Bord.” Und sie verspricht schon jetzt: “Man kann sagen, dass da andere Promi-Hochzeiten schon in den Schatten treten werden. Da kann auch das englische Königshaus nicht mithalten mit ihren Pferden und Kutschen und albernen Kronen.” Und ein Detail verriet Verena schon kurz nach dem Hochzeitsantrag: "Ich habe schon philosophiert. Also ich weiß natürlich, dass ich als Münchnerin, die da geboren und sehr trachtenaffin und trachtenverbunden ist, da unbedingt irgendwas mit Trachten dabeihaben will. Also mit Dirndl beziehungsweise in Lederhose. Ob das jetzt das Abendessen davor oder der Brunch danach ist. Ich werde jetzt nicht im Dirndl heiraten, dafür habe ich zu viele Prinzessinengedanken in mir, aber es muss irgendwas mit Tracht beinhalten, auf jeden Fall", sagte Verena Kerth über ihre Traumhochzeit mit Marc Terenzi gegenüber ‘OK!’.

